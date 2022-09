Comparan fractura de Eugenio Derbez con su boda ficticia con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez apareció en redes sociales luego de varios días de ausencia por el accidente que sufrió en su hogar y el hermetismo que manejó su familia ante la cirugía a la que tuvo que ser sometido, al romperse el brazo mientras jugaba videojuegos de realidad virtual.

El mexicano apareció en su cuenta en Instagram en un vídeo acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo donde se pudo ver recostado en una cama con todo el brazo izquierdo inmovilizado confirmando lo sucedido el pasado 29 de agosto.

Aunque el comediante recibió distintas muestras de apoyo por el momento difícil que atraviesa, muchos siguen dudando de la veracidad de lo sucedido.

Comparan accidente de Eugenio Derbez con la boda ficticia con Victoria Ruffo

Derbez, uno de los actores mexicanos más reconocidos y admirados, detalló lo mal que la ha pasado los últimos días, producto del accidente.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado (…) Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, aseguró.

Algunos internautas, rechazaron la manera en la que los Derbez enfrentaron la noticia, al no comunicar detales de lo sucedido y muchos aseguran que su aparición se trataba de una actuación.

“Si se inventó una boda con Ruffo, puede inventar cualquier otra cosa”, “A este cuento le falta otra parte”, “Parece actuado todo”, “No me parece cierto, pero si es así que se recupere pronto”, “Esa familia no me encaja”, es parte de los comentarios que se leen en redes sociales.