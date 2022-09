Geraldine Bazán no quiere que la cuestionen sobre Alejandro Nones: “Quiero un compañero en mi vida” Instagram @geraldinebazan / @alenones

A Geraldine Bazán no le gusta que ahonden en su vida privada. Su capitulo con el actor Gabriel Soto, padre de sus dos hijas, está cerrado por completo. Pero sobre Alejandro Nones todos quieren saber ¿Qué pasó?

Fue en una reunión con la prensa a propósito de la presentación de la obra Nosotras lo hacemos mejor, que la cuestionaron sobre Nones, pues en entrevista con Alejandra Miche declaró que “tuvo ondita” con el actor venezolano.

Incomoda ante las insistentes preguntas, la actriz de Corona de Lágrimas respondió: “Pero es que eso ya lo contesté, ya está en todas las redes. A mí lo que me interesa y a todos ahorita es hablar como del tema (de la obra)”.

Los periodistas le insistieron que por qué a Adela sí le dijo algo y ella confesó que “ella pone como también palabras en tu boca, entonces uno ya no sabe qué comentar. Afortunadamente lo que uno puede decir, bueno o malo, o más o menos, se toma como la palabra, lo mejor”.

Quiero alguien que sume a mi vida

Lo que si dejó claro Bazán es lo que quiere para su futuro y es que desea encontrar una pareja con la que pueda compartir proyectos de vida y que incluya a sus hijas.

“Yo lo que quiero es un hombre al lado que sea mi compañero, con el cual crecer, que nos tomemos de la mano y hagamos proyecto de vida juntos”.

Dijo que no quiere matrimonio, sino alguien que “sume” a su vida, “una persona que yo admire, una persona que sea un compañero. Definitivamente pues soy una mujer que ya tiene hijas, independiente, ya me casé, ya me divorcié…”.

Enfatizó a los reporteros que su prioridad es hablar de sus proyectos y no de su vida personal, pues considera que debe protegerla por el bien de sus hijas, reseñó la revista Hola.

“Entiendo que definitivamente pues en el espectáculo, a veces llaman más la atención como esas cosas del corazón y del amor. Pero a ustedes, les pido que me entiendan que en mi vida he pasado tantas cosas públicas que trato de atesorarlo muchísimo más y de cuidar mucho más ese aspecto. Yo sé que poco a poco lo van respetando un poco más y yo se los pido con todo el amor, el cariño y el respeto del mundo”, aseguró.