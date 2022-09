Aunque la rechazan, Britney felicita a sus hijos con estas fotos: prueba que el amor de madre es infinito

Britney Spears no ha tenido una vida fácil y aunque finalmente el año pasado se libró de la cruel tutela que su padre tuvo por más de 10 años, aún vive un profundo dolor.

Y es que, aunque la famosa se casó y halló el amor de su vida en Sam Asghari, sus hijos Sean y Jayden no la quieren y la rechazan.

Hace unas semanas sus hijos rompieron el silencio y dejaron claro que su relación con su madre está rota y tomará mucho tiempo recuperarla.

“Creo al 100% que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, tengo muchas ganas de volver a verla. Te amo mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”, dijo Jayden.

Además, criticó todas sus acciones como madre y defendió a sus abuelos, y padres de Britney, quienes ella ha confesado que se aprovecharon de ella por tantos años, lo que resultó un duro golpe para ella.

Britney no se quedó callada ante los ataques de sus hijos, y aunque se mostró dolida, también dejó ver lo decepcionada que estaba.

Te recomendamos: Hijos de Britney Spears la atacan y ella les responde dando una gran lección de madre

“Mi querido hijo, entiende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de comenzar a pensar en mi intelecto. Si honestamente puedes sentarte y decir lo que me hicieron estuvo bien, y puedes asegurar que no son malas personas… entonces sí, he fallado como madre. Espero que puedas sentarte cara a cara con tu padre y traten de aprender lo que es bueno”, le dijo Britney a su hijo Jayden.

Sin embargo, recientemente sus hijos estuvieron de cumpleaños, y ella dejó de lado todo lo malo y los felicitó públicamente.

Britney Spears felicita a sus hijos por su cumpleaños luego que la rechazaran

Los hijos de Britney Spears, Jayden y Sean estuvieron de cumpleaños hace unos días y la famosa no pasó por alto estas fechas especiales.

Jayden cumplió el 12 de septiembre 16 años, y Sean cumplió 17 este 14 de septiembre, por lo que Britney publicó unas fotos de ellos del año pasado y un tierno mensaje.

“Feliz cumpleaños Preston y Jayden, los amo demasiado. Estas fotos son del año pasado”, escribió la intérprete de Toxic junto a dos fotos, una con Sean en la que se mostraban felices, y otra en la que aparecían los dos abrazándola.

Sin embargo, horas más tarde borró la publicación, quizás porque sus hijos se lo pidieron, o porque la atacaron, pero las imágenes y el mensaje fueron capturados por cuentas en redes.

Esto deja ver que el amor de madre es infinito, no importa que ellos la rechacen, le reprochen, o cualquier problema que tengan, Britney siempre estará para ellos y siempre ha hecho lo mejor que ha podido como madre.

Te recomendamos: Britney Spears cuenta los desplantes que sus hijos le han hecho: su ex publica videos para perjudicarla

De hecho tras la entrevista que sus hijos dieron ella también les envió su amor y expresó que su amor por ellos es para siempre, no importa lo que pase.