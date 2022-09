“Siempre hace de sirvienta”: Ana Martin se defiende por comentarios sobre sus papeles

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Ana Martin se ha logrado interpretar a una gran diversidad de personajes que se convirtieron en íconos de la televisión, sin embargo, con el pasar de los años ha debido enfrentar nuevos retos artísticos y muchos fans le preguntan acerca de los papeles que toma.

En el pico de su carrera, la famosa interpretó varios roles protagónicos en telenovelas como ‘Muchacha de barrio’ (1979), ‘Gabriel y Gabriela’ (1982), ‘La pasión de Isabela’ (1984) o ‘El pecado de Oyuki’ (1988), en las que su rostro era reconocido como uno de los más famosos de la TV.

Sin embargo, su carrera se fue transformando poco a poco y, en la década de los 90, empezó a tener algunos papeles secundarios que ella aceptó con orgullo como nuevos retos profesionales dentro de la actuación.

Para Ana Martín no hay papeles pequeños

Muchos la pueden recordar por su interpretación de doña Refugio en “Rubí” (2004) o Clara Hernández en “Destilando amor” (2007).

Es por esta razón, que uno de sus seguidores decidió preguntarle la razón de su cambio en cuanto a roles en telenovelas y la actriz respondió de la mejor manera.

A sus 76 años, la famosa se mantiene activa en las redes sociales y sostiene una excelente comunicación con sus seguidores, de modo que no perdió la oportunidad de darle una respuesta al internauta.

“¿Por qué siempre la hace de sirvienta?”, fueron las palabras que usó el seguidor.

“Porque para un actor no hay papel chico, lo que es importante es el proyecto, todo el equipo. Entonces, hay épocas en las que me toca ser protagonista y otras épocas en las que no. Hay épocas en las que el papel es más grande u otras en las que es más chico, pero el chiste es el proyecto y que sea del agrado del público”, respondió la famosa.

La respuesta generó admiración por parte de los seguidores, quienes no tardaron en mostrarle su apoyo a través de diversos comentarios.