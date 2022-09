Padre del supuesto hijo de Shakira rompe el silencio y dice que teme por su vida

“¡Qué pena con Shakira!”, así rompió el silencio el actor colombiano Santiago Alarcón, este martes 13 de septiembre, ante el escándalo en el que está envuelto: un hombre asegura que él y la barranquillera son sus padres y lo dieron en adopción en 1992.

El artista hizo un video en vivo en su cuenta en Instagram para dar detalles del caso que le dado la vuelta al mundo. Acompañado de su esposa, la actriz Cecilia Navia, Alarcón aseguró que teme por su seguridad, y que interpusieron una caución de protección ante la Fiscalía en Bogotá, Colombia, en contra del presunto acosador Óscar Agudelo Galeano.

El intérprete del doctor Horacio Puente en “La Niña”, detalló que estos momentos de terror que está viviendo iniciaron hacer cuatro años cuando recibió un mensaje privado a su Instagram por parte de alguien que asegura que era su hijo: “Yo no le paré bolas al principio, lo tomé con humor, pero el muchacho siguió insistiendo, enviando mensajes. Incluso, hasta me puso una tutela en la que me pedía 835 millones de pesos ($189 mil dólares) porque yo lo había abandonado en el año 1992, lo había entregado en adopción. Yo tenía 12 años yo era virgen”.

No conoce a Shakira

Al actor y su pareja se mostraron descontento con las dimensiones que ha tomado la historia inverosímil en la prensa: “En España publicaron que yo era el que estaba diciendo que tenía un hijo con Shakira y estaba cobrando la plata. La gente hace cualquier cosa por un click, pero no hay que pararle bolsas a eso, sino a lo importante”.

“Vale la pena aclarar, con el ánimo de seguir defendiendo, para que dejen en paz a Shakira. Tuve que nombrarla para que de verdad supieran lo absurda que es la historia, de verdad que me da pena. Ni siquiera la he visto en mi vida”, aseguró en el video que dura casi 40 minutos.

Frente a frente con su “hijo”

Según el actor, la tutela fue negada, pero esto no detuvo al acosador, quien subió la intensidad de sus ataques. “Me dijo que vivía en Canadá, que me quería verme. Apareció varias veces en el teatro mientras que yo ensayaba, hasta que el 3 de septiembre fue a ver la obra y entró al camerino violando la seguridad, invadiendo un lugar sagrado para uno que es el sitio de trabajo. Me pidió que habláramos a solas, pero no lo. Me daba miedo, entré en pánico, me daba miedo que sacara algo”, detalló el artista.

El artista admitió que su miedo lo descontroló por lo que actuó agresivamente en contra de Agudelo cuando se negaba a decirle quién era su supuesta madre: “Entré en pánico y empecé a decirle todas las vulgaridades que existen. Se me salió el barrio de Medellín (…) Estuve a punto de irme a los golpes”.

Indicó que sus colegas Andrés Toro y Andrés Caballero tuvieron que interceder y sacaron de teatro al acosador. Ante el escándalo que la historia ha causado, Alarcón recibió cientos de mensajes de respaldo, pero también lo ayudaron a conocer más sobre la vida de este joven que dice ser su hijo. “Me escribió alguien diciéndome: ‘Yo sé quién es el que lo está acosando. Yo le voy a decir el nombre y usted me va a decir si es él o no. Yo conozco a su familia: ¿quiere hablar con ellos?’. Al principio dudé, pero me mandé”, relató.

Un acosador con historia espeluznante

Santiago logró entrevistarse con la madre y el hermano de “su hijo”. Indicó que es una familia conformada por 10 hermanos, que la mayoría vive Canadá desde hace unos 15 años cuando el padre Pedro Agudelo se exilió. La familia del joven admitió que él “sufre de un problemita”, porque ella lo parió el 28 de octubre de 1992 en Bogotá. Aseveró la mujer identificada como Gladys Galeano que no sabía qué hacer con su hijo, pues lo había llevado a muchos médicos en ese país pero nadie le ha dado un diagnóstico.

Mientras conversaba con la madre del chico, Alarcón recibió un mensaje de texto de otras de las víctimas de Óscar: “‘Yo sufrí lo mismo durante 6 años porque acosó a mi esposo en Canadá', decía el chat. Estaba enamorado de él. Llegó a unos extremos bravísimos con esta señora. Se metió a la casa de ellos, le hackeó el Facebook a la señora y montaba de fotos con él con los niños. Decía que era su hombre, cortaba a ella en las fotos y se ponía él”.

Problemas psiquiátricos

En un momento, el actor llegó a pensar que Óscar quería dinero, fama, reconocimiento, pero entendió que el hombre debe padecer de un trastorno psiquiátrico, pues a las afirmaciones que la dicho sobre que él y Shakira son sus padres, el hombre ofreció unas declaraciones a un canal colombiano en el que aseguró que el propio Santiago lo buscó a los 4 años y trató de raptarlo con la ayuda de cuatro amigos, él se aferró a un poste y ambos se miraron, supuesta mirada que Óscar no ha podido olvidar.

“Ya he consultado con un psiquiatra forense y me dice que puede ser un trastorno delirante, que su delirio lo lleva creer todo lo que en su imaginación ha creado. Es un recuerdo que él mismo se inventó. Ya después de ver el video, ya esto pasa a otro lugar completamente que es la salud mental, y creo que lo que necesitamos es ayuda para él, que alguien lo vea, que él se haga ver, que alguien se haga cargo de su salud mental”, contó preocupado Alarcón.

Alarcón y su familia, por ahora, solo oran para que Óscar no se ponga agresivo cuando se frustre, mientras que han tomado medidas de protección. El teatro Nacional, donde desarrolla sus obras, y la Policía Nacional de Colombia le han brindado apoyo en cuando a seguridad y resguardo.