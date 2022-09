Nathalie Carvajal confiesa que Carolina Jaume le da consejos de amor para su nueva relación

Nathalie Carvajal sorprendió a sus fanáticos al retomar una relación de reality que para muchos fue falsa, entre otras opiniones. Sin embargo, el fin de semana el puertoriqueño Fredito Mathews arribó a Ecuador con el propósito de reencontrarse con la ecuatoriana y retomar su relación, así lo expresaron para las cámaras de los medios de farándula.

El programa de entretenimiento Calientitos compartió una entrevista que realizaron a la exchica reality en la que ella revelaba que su consejera de amor es Carolina Jaume. La misma que “apoya y respalda esta relación desde un inicio”, expresó Carvajal.

Amigas y rivales

La relación de amistad entre las polémicas chicas inició en el reality “El poder del Amor” cuando en uno de los primeros programas desataron una absurda polémica. Las ecuatorianas comenzaron a discutir por el beso que se dio Nathalie con Gustavo, en una de las galas. Jaume no dudó en reclamarle a su compatriota varias situaciones personales y laborales de años pasados.

Luego de gritos e insultos por parte de ambas, las demás compañeras desconcertadas les piden que dejen de “ventilar sus cosas personales”. Sin embargo, Nathalie terminó la pelea diciéndole a Carolina Jaume que “ella no es mala persona, ni nunca ha hecho daño a una expareja”.

Finalmente, las peleas quedaron ahí ya que al regresar al país luego de que el show acabó, Carolina y Nathalie se volvieron inseparables.

Consejera de amor

Otra de las personas que recibió con emoción al boricua fue Jaume ya que también entablaron una fuerte amistad. Por otro lado, en las declaraciones que dio la pareja revelaron que están siguiendo los consejos que Carolina Jaume les dio. Además, dijeron que ella se encuentra bien, luego de que hace un par de días cerró sus redes sociales.

Por otro lado, los internautas asegura que Jaume no es la persona indicada para aconsejar a estos chicos, en especial por los últimos escándalos que ha protagonizado la actriz entre ellos infidelidades, demandas, juicios, dimes y diretes en redes sociales con su expareja.

Sin embargo, existe otro grupo de personas que piensan que quizá las malas experiencias que ha tenido la actriz puede ayudar a otras personas para que no comentan los mismo errores. Lo que si es cierto es que la exposición de la vida personal de una persona debe mantener su límite y no sobrepasar las conductas emocionales que como hemos visto pueden ser afectadas y no solo de sus protagonistas, pues si bien es cierto existen niños detrás de estos eventos.