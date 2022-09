‘Woo, una abogada extraordinaria’: la escena romántica del k-drama que preocupó a Kang Tae-oh

La exitosa serie surcoreana Woo, una abogada extraordinaria logró conquistar por completo a las audiencias en Netflix desde su estreno con una emocionante trama original y las actuaciones de un elenco de lujo encabezado por Park Eun-bin y Kang Tae-oh.

A lo largo de 16 episodios, el público sigue de cerca a Woo Young-woo, una abogada con trastorno del espectro autista, y sus vivencias dentro del ámbito profesional como parte de un importante bufete de abogados y también en el terreno del amor.

Aunque las dosis de romance no predominaron en la trama, los contados momentos de amor entre la entrañable heroína y su interés amoroso, su compañero de trabajo Lee Jun-ho, causaron furor entre los seguidores del k-drama en todo el mundo.

No obstante, aunque en pantalla estas secuencias parecen idílicas y sus actores derrochan química, no todas fueron sencillas de grabar para los protagonistas. Al menos no para Tae-oh, quien recientemente confesó estar “muy preocupado” por una de las secuencias románticas más virales de la serie.

La romántica escena de Woo, una abogada extraordinaria que mantuvo “preocupado” a su galán

En una entrevista con GQ Korea (vía Digital Spy), el histrión de 28 años destapó que estaba muy angustiado mientras grababa la dulce escena con su coprotagonista que aparece al final del séptimo episodio de Woo, una abogada extraordinaria, titulado Un cuento sobre Sodeok-Dong I.

El momento al que se refiere es cuando Young-woo pide a Jun-ho permiso para tocarlo para determinar sus sentimientos por él en relación con su frecuencia cardíaca. Después de acercarse, Jun-ho dice: “¿Entonces, si no pudiera tocarme, no latiría tan rápido su corazón? ¿Aunque esté aquí conmigo? Eso me pone triste”.

La secuencia de 'Woo, una abogada extraordinaria' que angustió a Kang Tae-oh aparece en el séptimo episodio de la serie | Netflix

La secuencia de 'Woo, una abogada extraordinaria' que angustió a Kang Tae-oh aparece en el séptimo episodio de la serie | Netflix

Durante la conversación con el medio, Tae-oh explicó que la razón por la que estaba mortificado al filmar este tierno momento entre los protagonistas era porque “Jun Ho siempre esperaría a que Young Woo actuara, pero es la primera escena en la que él se acerca a ella primero mientras actúa”.

“Existía la preocupación de que pudiera verse fuera de lugar del Jun Ho que había interpretado antes”, aclaró. “Sus palabras, ‘eso me pone triste’, no significan que estaba literalmente triste. Debe haberse sentido feliz, tímido y avergonzado al mismo tiempo”.

La secuencia de 'Woo, una abogada extraordinaria' que angustió a Kang Tae-oh aparece en el séptimo episodio de la serie | Netflix

La secuencia de 'Woo, una abogada extraordinaria' que angustió a Kang Tae-oh aparece en el séptimo episodio de la serie | Netflix

Asimismo, agregó: “Había tantos pensamientos y emociones abstractas que no se podían explicar en palabras. Es por eso que probé varias tomas. Lo intenté una vez con una sonrisa y lo intenté una vez como ‘Estoy muy triste”. Al final, la escena que los espectadores vieron en la serie fue la última que se grabó.

La secuencia de 'Woo, una abogada extraordinaria' que angustió a Kang Tae-oh aparece en el séptimo episodio de la serie | Netflix

Actualmente, Kang Tae-oh se prepara para abandonar el mundo de la actuación para cumplir con su servicio militar en su Corea del Sur natal. No obstante, volverá a la industria en cuanto culmine.

Por ahora, se desconoce qué pasará con su personaje en la confirmada segunda temporada de la popular trama, puesto que el intérprete no estará disponible para las grabaciones de la continuación de ficción.

La primera entrega de Woo, una abogada extraordinaria sigue disponible para ver en Netflix.