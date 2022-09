¿Viste el anillo de Maite Perroni? Las fotos de sus momentos de amor con Andrés Tovar

La amistad resultó la pasarela del amor para Maite Perroni y Andrés Tovar, quienes por 20 años fueron amigos. En octubre de 2021 acabaron con los rumores y oficializaron su relación, que causó polémica. Ella era acusada de ser la amante del productor y acabar con su matrimonio. Ambos lo desmintieron. Hoy, casi un año después, anunciaron que se lanzarán al agua.

Son una pareja muy discreta, pero han sabido mostrar el idilio que sienten. Sus redes son el tapiz donde dibujan su amor. Recientemente, cuando Andrés Tovar festejó su cumpleaños publicó: “¿Tienes 41?, No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo Maite Perroni”.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte”, esta fue parte del comunicado que ambos de compartieron al mismo tiempo en sus perfiles para oficializar su relación.

No cabe duda de que están fielmente enamorados, y han sabido sortear los obstáculos que tuvieron en el camino: “acoso, chantaje y manipulación”. Se muestran auténticos en cada imagen. El amor brota por cada uno de sus poros.

El duelo de la separación de sus anteriores parejas, los unió y será para toda la vida. “No se puede hablar de una historia sin conocerla, solo nosotros podemos escribirla”, detalló el productor tras indicar que ofrecieron una entrevista exclusiva para la revista Caras, de México.

A la exRBD se le ve feliz y serena, señal de que ha disfrutado de estos 11 meses de dulce noviazgo. Cuando lanzó su propia marca de vinos, en diciembre del 2021, Andrés se lució con una espectacular dedicatoria: “¡Es dulce, amable, pero embriaga! ¡Tiene un twist frutal, rico, fresco y sexy…como tú! Muy orgulloso de este y de cada uno de tus logros…que estoy seguro serán muchos, muchos, MUCHOS más llenos de luz, éxito y bendiciones: ¡SALUD!”

La cantante no es la primera vez que se compromete en matrimonio. A inicios de 2019, también dijo sí para casarse con el cantante Cristián Daniel Stambuk Sandoval, mejor conocido como Koko Stambuk. Fueron 7,6 años de relación que terminó por “liberarla” en el 2021. Ya principios de ese año se corría el rumor de que no se casarían, pues ella alegó en una entrevista que se sentía cómoda con su “calendario”.

El productor recién se divorció de la actriz Claudia Martín, con quien estuvo casado por años. Se dijo que la separación ocurrió en buenos términos, y que Maite no tuvo responsabilidad. Sin embargo, Martín quiere cortar todos los lazos que puedan unirla a él, al punto de que quiere anular el casamiento por la iglesia.