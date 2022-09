Thalía se reconcilia con un importante diseñador: la razón por la cual se enemistaron

Thalía es una de las cantantes mexicanas más reconocidas y también de las más admiradas al destacar como una referente de la moda con sus distintos estilos innovadores y avasallantes. Con más de 30 años de carrera ha destacado en las distintas alfombras rojas y eventos con looks vibrantes.

La diva de 51 años suele estar en contacto con sus fans a través de las redes sociales y ha mostrado su participación en el New York Fashion Week donde compartió con su amigo, el famoso diseñador Tommy Hilfiger.

“Semana de la moda de Nueva York!! felicidades a mi querido amigo @tommyhilfiger. ¡La colección es increíble! Quiero cada pieza fue increíble! Bravo Tommy querido!”, escribió la actriz en Instagram.

En más de una oportunidad, Thalía ha lucido distintas creaciones de Hilfiger, pero muchos pensaban que estaban enemistados por un impasse que tuvieron hace algunos años.

¿Qué pasó entre Thalía y Tommy Hilfiger?

La protagonista de ‘María, la del barrio’ suele ser invitada a distintos eventos de gran renombre como la MET Gala donde aprovecha para dejar en alto a su país con los distintos diseños que luce.

En el 2016 y bajo la temática de ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology’, la cual se basaba en presentar una vestimenta un poco tecnológica, la cantante apareció luciendo una pieza de realizada por Tommy Hilfiger, sin embargo, desató la furia del diseñador.

Ambos acordaron el diseño de un vestido, pero la mexicana decidió hacerle algunas modificaciones previas al gran día para realzar su estilo, sin notificarle a Tommy.

Al momento de llegar a la alfombra roja ambos se cruzaron y aunque el reconocido diseñador no emitió ningún mal comentario, se pudo notar su molestia, según relató la misma Thalía.

En aquel momento, la también actriz le pidió a otro diseñador que agregara unas mangas con varios discos compactos.

“Él solo se me quedó mirando, me sonrió. No me dijo nada. Él solo vio mi brazo y me dijo ‘Very nice, very nice’. ¡Le chocó!”, comentó la intérprete.

Al ver su reacción, ella decidió comunicarse con él y pedir disculpas. Sin embargo, su relación se habría quebrantado.

“Le dije ‘qué atrevimiento el mío, quise sorprenderte, pero cometí una irreverencia’. Fue allí que entendí el respeto a la moda y al diseño de otros”, sostuvo.