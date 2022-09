“Le pedí que me adopte”: Virginia Limongi compartió con Kris Jenner en su paso por New York

La exreina de belleza Virginia Limongi fue invitada especial de la pasarela del famoso diseñador Tommy Hilfiger. Este fin de semana la famosa marca volvió a la semana de la moda en el New York Fashion Week y presentó una colección otoñal de estilo “preppy”.

Aunque le lluvia intentó llevarse el protagonismo de esta pasarela, los asistentes se resguardaron bajos ciertos puntos en los que intentaban cubrirse de la lluvia. También fue el caso de Virginia Limongi una de las invitadas especiales por parte de la marca vivió la emoción de este evento de cerca. Además, no dudó en acercarse a la famosa mamá del clan Kardashian, Kris Jenner quien se encontraba en compañía de su pareja Corey Gamble.

En su publicación Limongi compartió un poco de lo que vivió dentro del evento, y además como es característico de la modelo entre risas dijo que “Le pedí que me adoptara y pues nada sigo siendo Limongi (jajaja)”, escribió. En el video, Kris Jenner se encuentra detrás de ella y Virginia le pide un saludo para Ecuador para lo que la famosa accedió amablemente.

Me voy al New York Fashion Week he sido invitada como influencer por parte de Tommy Hilfiger para estar junto a ellos en esta semana de la moda.

— Contó Virginia Limongi, por medio de su Instagram.