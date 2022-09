Reina Isabel II marcó estilo con muchos colores: ¿Su vestimenta desaparecerá?

La reina Isabel II no sólo protagonizó el reinado más extenso de la corona británica, sino que también marcó historia en su vestimenta y estilo que dejaba claro que la casa Windsor era sólida y perdurable en el tiempo.

“Isabel no se vestía como una mujer, se vestía como una soberana”, según expertos de la realeza que aseguran que los años 50 marcaron para siempre el vestidor y el resto de su reinado.

Su estilo no varió en 70 años de reinado: vestidos-abrigo de colores chillones, el sombrero a juego y los mocasines negros de tacón de tres centímetros y el infaltable bolso a juego.

Más de 5.000 sombreros lució la soberana

Según el diario Nius, su vestidor ocupa toda una planta en el palacio de Buckingham y su estilista durante 25 años, Angela Kelly, desveló muchos de los secretos del armario de la soberana en su libro “’The Other Side of the Coin’ o ‘La otra cara de la moneda’”, publicado con el beneplácito de Isabel II.

Kelly, fue su Ayudante Personal, Asesora y Comisaria de Joyería, Insignias y Vestuario y artífice de varios de esos llamativos y brillantes conjuntos.

Desde que inició el reinado de Elizabeth Alexandra Mary, el 2 de junio de 1953 y hasta el día de su fallecimiento, 8 de septiembre de 2022, utilizó 5.200 sombreros y tocados, creados por el diseñador Philip Somerville, reseñó Vanity Fair.

En los años 50 las mujeres debían tapar su cabello y para ello usaban el sombrero, con el pasar de los años la moda cambió, pero Isabel II nunca renunció a ello para distinguirse como soberana.

Expertos en tocados y sombreros aseguran que todos se hicieron a mano: “los de inviernos eran de lana o fieltro y se moldeaban con vapor. Los de verano se realizaban en rafia, lino o raso. La monarca podría tener más de 50 hormas diferentes y cada pieza se tardaba al menos 40 horas en realizarse”.

Dos normas debían cumplir los sombreros: “permitir la visión y el ala no puede tocar jamás el abrigo”.

¿Colores llamativos? Para destacar y seguridad

La Reina Isabel II usaba llamativos trajes de colores que no dejaban indiferente a nadie.

Medios internacionales destacan que dos razones marcaban el hecho de que la monarca usara colores llamativos: en primer lugar, para que no pasara desapercibida ante sus súbditos, en segundo lugar, para que los guardias reales que le acompañaban siempre pudiesen identificarla con facilidad y así protegerle de cualquier posible amenaza.

“Siempre le pusieron colores vivos, porque la reina siempre quiso ser vista. Imagínate que fuera a un cóctel o algo así y se encontrara con una mujer llevando las mismas prendas que ella. Siempre va increíble. Recuerdo una vez que iba en un rosa muy vivo y estaba impresionante. Si la ves caminando en la distancia, la gente puede decir: ‘Ahí va la reina’. Es icónica”, dijo el diseñador del vestido de novia de Lady Di, David de Manuel, en entrevista a Vanitatis.

La esposa de su hijo menor, el príncipe Eduardo de Wessex, Sophie, no solo fue la nuera favorita de la monarca, sino que se encargó también por muchos años de tener a punto su fondo de armario.

En 2016 para el documental ‘La reina a los 90′, explicó la condesa de Wessex que otra de las razones de usar colores brillantes, era su estatura, 1,61cms: “No olvides que cuando ella aparece en algún lugar, la multitud es de dos, tres, cuatro, diez, quince de profundidad, y alguien quiere poder decir que vio un poco del sombrero de la reina cuando pasó”.

Otras normas

El documental precisa que la monarca no podía vestir de negro excepto en los funerales y exequias.

Asimismo, aprovechaba su indumentaria para lanzar mensajes sin hablar.

“De azul intenso se vistió en su visita al Parlamento Europeo y no dudó en enfundarse un traje con tréboles bordados al visitar Irlanda en 2011. Solo en Balmoral cambiaba la paleta de colorido chillón por su verde caza o colores más discretos”.

¿Qué pasará con su armario?

En 2016, bajo el nombre de Fashioning a Reign: 90 Years of Style from The Queen’s Wardrobe, se realizó una exposición con sus trajes más icónicos.

La muestra combinaba los momentos más importantes de la reina y del país con sus vestidos. No faltaban ni el traje de novia, con sus 10.000 perlas bordadas sobre el tul, ni su vestido de coronación.

De los trajes de la Reina Isabel II se lleva un archivo minucioso. En una entrevista al “Sunday Times”, uno de los fabricantes de las prendas de vestir de la soberana, Stewart Parvin, aseguró que todo lo que ella vistió está registrado con fechas y eventos a los que asistió para que no repitiera vestuario.

El amplio pantone de colores tiene un código en clave para identificarlos que solo conoce el personal de su vestuario. Por ejemplo, al amarillo claro lo denominan Buttercup.

Norman Hartnell es otro de los nombres fundamentales en la historia de sus outfits: se encargó de diseñar su vestido de novia y algunos de los espectaculares modelos que lució en sus primeros años de reinado: “aquellos años 50 marcaron para siempre el vestidor y el resto de su reinado”.