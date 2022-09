Lucerito se roba el show en concierto de sus padres con sus movimientos y look: así reaccionó Lucero

Lucero y Mijares se han convertido en una expareja ejemplar que da clases de madurez y respeto tras haberse divorciado en el 2011.

Los famosos cantantes se casaron en 1997, en una extravagante boda, y fueron una de las parejas más queridas y famosas, pero lamentablemente se separaron tras más de 10 años juntos.

Sin embargo, tuvieron dos hermosos hijos Lucerito y José Manuel, y tienen la mejor relación que unos ex pudieran tener por el bienestar de sus hijos y realmente son amigos.

De hecho, han cantado juntos infinidad de veces y recientemente están juntos con su gira Hasta que se nos hizo, que ha representado todo un sueño para los fans que anhelaban verlos juntos, aunque sea en el escenario.

Te recomendamos: De las trillizas a la malvada Bárbara Greco: los personajes de Lucero que marcaron un antes y después

Lucerito Mijares se roba el show en concierto de sus padres Lucero y Mijares

Hace unos días Lucero y Mijares se presentaron en el Auditorio Nacional, y aunque los fans amaron verlos cantando juntos en el escenario, la mayor sorpresa de la noche fue su hija Lucerito.

Y es que la joven de 17 años se robó el show y cantó como toda una profesional, opacando a sus padres, que también estaban en el escenario.

Lucerito llevó un jumpsuit negro muy elegante, con blusa de mangas largas y anchas y piedras plateadas.

Además, llevó el cabello suelto, luciendo sus rizos con elegancia, y complementó con unos tacones que no le impidieron moverse con soltura por todo el escenario.

La joven encantó no solo con su talento vocal, y su atuendo, también con su carisma y profesionalismo, sorprendiendo a todos, incluso a su famosa madre.

Te recomendamos: Lucero presumió sus arrugas a los 53 años y nos recuerda que no son motivo de inseguridades

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS.🌟♥️ Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella!”, escribió Lucero como toda una mamá orgullosa.