Britney Spears puso límites a sus hijos y enseñó que ser madre no es perder la libertad

Luego de que hace unos meses Britney Spears logró recuperar su libertad, algo que sigue dando de qué hablar es la relación que tiene con sus hijos, fruto del matrimonio que la cantante tuvo con Kevin Federline.

Ahora, Jayden James Federline, hijo menor de la “Princesa del pop”, dio detalles sobre la dinámica que tiene con ella.

Cabe resaltar que ni él ni su hermano Sean Preston asistieron a la reciente boda de su madre con el modelo Sam Asghari.

Jayden explicó por qué se dio la decisión

En una entrevista para en el canal “ITV”, el hijo menor de la cantante enfatizó que no siente “odio” por ella, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el joven.

Incluso, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

[🚨] Britney Spears vía Instagram:

—“Ya no creo en Dios, después de ver cómo mis hijos y mi familia me han tratado” pic.twitter.com/fNMefxsG7Q — Yisus. (@castroyisusg) September 5, 2022

¿Por qué no fueron a la boda?

Jayden explicó cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano estuvieron presentes en la boda de su madre con Sam Asghari, celebrada hace unas semanas en California.

“En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos”, dijo el joven.

Cabe resaltar que, en una ocasión, Jayden defendió a Jamie Spears, el padre de Britney, luego de que se dio a conocer la situación de la injusta tutela que ejerció sobre ella.

“Al principio, sólo estaba tratando de ser como cualquier padre que la dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella. Tal vez la tutela duró demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada, por toda la situación con la que ella estuvo lidiando durante demasiado tiempo y, personalmente, creo que debería haberse tomado un descanso y relajarse”, dijo en aquel entonces Jayden.

Sin embargo, también se dio a conocer la respuesta de Britney a su hijo:

“Entonces, Jayden mientras criticas mi comportamiento como siempre lo ha hecho toda mi familia, con: ‘Espero que se mejore’ y ‘Rezaré por ella’... ‘¿Rezar por qué? ¿Para que siga trabajando para poder pagar los honorarios legales de mamá y su casa?’”.

“¿Quieren que mejore para poder seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes?”, refiriéndose a su ex pareja, Kevin Federline, el bailarín con quien procreó a sus dos hijos.