Ludwika Paleta posó en bikini al natural y da un poderoso mensaje de ‘body positive’

Ludwika Paletano no solo es conocida por su talento como actriz, también ha ganado popularidad en las redes sociales por mostrarse cien por ciento al natural, ya que es común que suba fotografías en las que lleva su piel al natural y sin maquillaje así como su figura sin retoques.

La famosa se ha ganado el cariño de su público por enviar un mensaje de amor propio a través de cada una de sus publicaciones, ya que considera que es importante que cada vez mostremos más pieles y cuerpos naturales.

En más de una ocasión, la actriz se ha preocupado por dejar palabras de reflexión para todas aquellas personas que sienten inseguridad sobre sus físicos y explica lo importante que es que cuidemos nuestra salud mental a través del amor hacia nosotras mismas.

Así lo demostró en una ocasión, al compartir una fotografía en bikini sin ningún tipo de retoques, en la que aparecía completamente hermosa.

“Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados, o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin ‘arreglar’. Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien (...) También están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy”, reveló.

Ludwika Paleta prefiere mostrarse al natural

Sus fotos en bikini nos son lo único que causa impacto en sus fanáticos, ya que es común también verla sin maquillaje.

Aunque la famosa ha confesado que ama lucir maquillaje y otro tipo de looks para experimentar con su estilo y feminidad, también ha dejado claro que disfruta lucir su cara lavada con cada una de sus marcas.

Por esa razón, aunque es común verla luciendo un elegante look de maquillaje, también es fácil encontrar muchas imágenes de su Instagram en las que está cien por ciento al natural.

De esta manera, la actriz logra inspirar a miles de mujeres a amar su lado natural y sin retoques.

“Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones”. A mí me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en una publicación.