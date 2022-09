Las tiernas fotos y los mensajes de amor que dedica Estéfani Espín a su hija

La periodista ecuatoriana Estéfani Espín ha hecho un recopilado de las fotos más tiernas de su pequeña hija y en los mensajes que acompañan las publicaciones deja ver que en este momento están más unidos que nunca.

Sin embargo, lo que llama la atención de los fanáticos de la vocera de las Naciones Unidas, son los hashtag que utiliza #EEE, #rettsyndrome y #undiaalavez. La comunicadora no ha dado declaraciones sobre su vida personal, pero en varias de las fotos que posteó deja ver que la condición médica que estaría sufriendo Emilia sería rett syndrome un trastorno genético que no tiene cura, pero con fisioterapia y medicinas se puede llevar una mejor calidad de vida.

Las tiernas fotos y mensajes de amor

Estéfani Espín se ha caracterizado por mantener su vida personal de manera privada, y aunque de repente compartía fotos con su familia, lo que sorprendió hace una semana a sus fanáticos fueron los posteos seguidos, pero sobretodo los mensajes que acompañan las fotos. “Si, tenemos parche por cicatriz. ‘Pa’ no olvidarnos que esto es de caerse y levantarse, una y otra vez , y aquí estaremos”.

En otra de las publicaciones compartió un video con los recuerdos más tiernos de su maternidad con la pequeña Emilia. Lo más conmovedor para sus fanáticos fueron las palabras que acompañaban el reel. “No será fácil mi niña pero prometo que no habrá gen o cromosoma que se robe esta sobredosis de amor. Será un día a la vez... Siempre Contigo”, escribió.

De igual manera, en otra de las publicaciones colocó “Día 1 vamos a caminar el mundo mi reina, todo lo que la vida nos deje”. Sus seguidores le dejaron saber en los comentarios de los posteos que cuenta con las oraciones de sus fanáticos por la salud de su hija. Finalmente compartió una última foto con su esposo y Emilia dejando ver que la menor es el motor de su vida.

“Hoy la vida es linda, y tú eres nuestra luz #rettsyndrome #UnDíaALaVez”. — Estéfani Espín.

Un trastorno que afecta a las niñas, ¿qué es el síndrome Rett?

Es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. Este trastorno provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. El síndrome de Rett afecta principalmente a las mujeres.

Pese a no haber cura, los tratamientos efectivos para mejorar la calidad de vida de quienes lo padezcan son la fisioterapia, medicamentos, y buena alimentación.

Pese a no tener declaraciones oficiales por parte de la periodista, tenemos claro que no hay nada que el amor de una madre no pueda sobrellevar. Sin embargo, auguramos mucho amor y salud para la familia de la querida reportera.