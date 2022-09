Julio Camejo ahora es quien cocina en su casa: las 5 momentos que te harán extrañarlo en MasterChef Celebrity

La audiencia quedó triste con la partida de Julio Camejo del programa MasterChef Celebrity la noche de este domingo de septiembre, pese a que Tatiana había revelado su nombre la semana pasada. Las reacciones en Instagram no se hicieron esperar, unos mostraron su apoyo al artista y otros su descontento con el resultado final del tercer capítulo.

Muchos de los usuarios manifestaron que las que debieron salir eran Karla García o Macky González, quien hizo enojar al jurado al confrontarlos porque negarse a probar su plato hecho con alacranes.

Para la internauta @sandravazquez35 ahora la emisión televisiva no será igual: “Julio Camejo no se vale, tú tienes una chispa que nadie tiene en el programa”. “Te vamos a extrañar y que el actor hacía reír más que Carlos Eduardo Rico, fueron tan solo una de las muestras de cariño que recibió tras su salida.

Camejo quedó agradecido con el apoyo de los televidentes

El artista aprovechó también su Instagram para opinar sobre su vivencia. “Gracias por haber sido parte también de esta aventura, por estar, por las porras, Me la pasé súper bien, me divertí, conocí gente linda. Me llevé grandes experiencias. Mi gran experiencia es que al final me terminó gustando la cocina, algo que yo lo hacía porque no quedaba de otra. Al final me terminó gustando mucho. Hoy yo soy el que cocina en la casa”.

“Gracias por todo mi gente (...) por cada mensaje que me hacen querer ser un mejor hombre cada día. Gracias @masterchefmx por esta experiencia que hoy me permite cocinarles a lo más importante de mi vida, mi familia. Gracias @bettyvazquezchef eres la luz de mi universo culinario @joseracastillo Gracias por todo bro “soy fan de tus chocolates”@gipsychef Oztiaz que ya hacer paella y es el platillo que más le gusta a mis hijos!@leonardomarker qué gustazo mi Leo. @chef.juanarroyo él “Jony boy” Gracias por todo GRACIAS”, escribió en la cuenta del famoso reality culinario.

También aprovechó la plataforma para agradecer a todo el equipo con el que trabajó en el restaurante que lo preparó, pues le dieron todos los conocimientos que hoy aplica en su hogar, y que en MasterChef Celebrity le valió el título de uno de los mayores conocedores de hierbas.

Amante de la cocina

Camejo se mostró complacido con su participación, en especial porque su vida cambió: “Y lo mejor de todo es cuando mis hijos vienen por primera vez y me dicen: Papá, ¿qué vas a cocinar hoy? ¡Esto es tan chingón! Es algo que no hacía y que jamás te vieron, hoy vienen y me dicen: ‘hazme una paella, una hamburguesa’.

Julio Camejo se suma a Verónica del Castillo y Ernesto D’Alessio en la lista de los eliminados de la contienda. Mientras que Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Alejandra Toussaint, Marcelo Lara, Macky González, Mauricio Mancera, Margarita La Diosa de la Cumbia, Alan Ibarra, Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Nadia López Ayuso, Carmen Campuzano, Pedro Moreno, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito son los otros 17 continúan con sus estufas prendidas y preparados para llevarse en gran trofeo.

Sin duda, la audiencia extrañara su carisma y buen humor que le daba dinamismo al reality show.