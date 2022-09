Chris Rock finalmente explota y arremete contra Will Smith y hasta con Meghan Markle

Las posteriores declaraciones de Chris Rock tras el incidente violento que protagonizó con Will Smith en los Premios Oscar de este año, fueron mayormente cohibidas, hasta se podría que decir que respetuosas.

Pero poco a poco fue soltando ciertos comentarios que dejaron ver que la relación entre ellos está lejos de ser amistosa, y eso lo confirmó hace poco al arremeter contra el oscarizado actor en una presentación que llevó a cabo en el M&S Arena de Liverpool junto a Dave Chappelle.

“Maldita sea... el hijo de puta me pegó por un chiste de mierda, el mejor chiste que he contado nunca”, expresó el comediante y continuó diciendo: “Will dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, y ahora se ha quitado la máscara y nos ha mostrado que es igual de feo que todos los demás”.

También comentó que: “Cualesquiera que sean las consecuencias, espero que no vuelva a ponerse la máscara y que muestre siempre su verdadero rostro. Me veo a mi mismo en ambas personas”.

Chris Rock y Will Smith. Chris Rock y Will Smith. / Foto: Neilson Barnard/Getty Images. (Neilson Barnard/Getty Images)

Chris Rock también criticó la postura de Meghan Markle con la corona británica

Para el actor, las constantes críticas y quejas de la Duquesa de Sussex sobre su corta experiencia en realiza británica no son más que un claro ejemplo de “la obsesión que existe actualmente por victimizarse”.

El también productor, director y guionista expresó que ahora muchos se vuelven famosos gracias a eso, generando lástima al hacer el eterno papel de víctima, algo que según él, nunca va a entender, “Sencillamente no lo entiendo”, dijo en su presentación en el M&S Arena.

De hecho, en junio pasado, luego de que Will Smith publicara un video de disculpa por la bofetada, Chris Rock contestó lo siguiente: “No soy una víctima. Sí, esa mierda me dolió, hijo de puta. Pero me sacudí esa mierda y fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por cortarme con un papel”.