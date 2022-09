“Regresen a la Olga original”: Interpretación de Geraldine en Corona de Lágrimas genera opiniones divididas

“La inestabilidad emocional de Olga no le permite ver claramente y tomar decisiones acertadas”. Con estas palabras la actriz Geraldine Bazán describe al personaje que interpreta en la segunda entrega de la telenovela Corona de Lágrimas que regresa renovada luego de su primera transmisión en 2012.

La actriz , nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1983, luce espectacular en su personificación de Olga y ha logrado hacer llorar a más de un espectador, pero como siempre pasa nunca falta quienes se quejen por la ausencia de la actriz Adriana Louvier, quien le dio vida a Olga hace 10 años, pero compromisos profesionales actuales le impidieron sumarse al dramático

“Regresen a la Olga original”, “Sí señor, hace falta la Olga de antes no es lo mismo sin ella Adriana Louvier”, “Sí, por favor Adriana Louvier es la única Olga”, “Prefiero Olga de hace 10 años”, “Hace falta la Olga de antes, no es lo mismo”, “Necesito a @lalouvier”, “Uno de mis personajes favoritos era Olga Ancira y sentí que le faltó mucho a la nueva Olga ,ya sé que Adriana Louvier estaba ocupada ,pero la hubieran esperado para no cambiarnos la que nosotros como espectadores estábamos acostumbrados ... extraño a Adriana Louvier”.

Bazán comparte escenario con Victoria Ruffo, la protagonista, además de Maribel Guardia, Raquel Garza, África Zavala y Ernesto Laguardia. La mayoría viene de trabajar en la primera entrega de la telenovela Corona de Lágrimas, producida por José Alberto “El Güero” Castro.

“Hermosa actuación de Geraldine Bazán”

Pero en contraste con los internautas que han sentido nostalgia por la actriz Adriana Louvier, otros han defendido a capa y espada la interpretación de Bazán, quien luce espectacular en su personaje y ha logrado un gran desempeño.

Geraldine, quien en 2018 se divorció de Gabriel Soto luego que este le fuera infiel con Irina Baeva, ha seguido su carrera ascendente y es una muestra de constancia y resiliencia.

“Mis respetos que gran actriz, muchas felicidades por esta actuación y aceptar este reto, suerte en este proyecto”, “Geraldine es excelente actriz, poco a poco la gente se acostumbra a verla como Olga”, “Ya superen a Adriana Louvier si hubiera querido aquí estuviera, Geraldine Bazán merece que le den la oportunidad de demostrar que puede ser auténtica”, han opinado seguidores de la telenovela.

Más halagos se sumaron para la actriz por su interpretación de Olga: “Hermosa actuación de Geraldine Bazán”, “Te amo mi güera hermosa @geraldinebazan pero con esas actuaciones tan creíbles he intensas también te odio por egoísta”, “Para las que prefieren a la Olga antigua chútense Corona de lágrimas, esta es Corona de lágrimas 2 y la que puede, puede, los demás vemos tele, felicidades Geraldine Bazán, eres lo más”.

Corona de Lágrimas 2 ha generado gran interés y se ubica entre los estrenos más comentados del canal de Las Estrellas.