Otro duro golpe para la vida de Shakira: está sufriendo por muerte de un ser cercano

El escándalo de la separación de Shakira con Gerard Piqué lleva semanas sonando en todos los medios, se habla de infidelidad, pretendientes, posible embarazo de la nueva novia de Piqué, la custodia de Sasha y Milan, entre tantos otros temas que seguro tienen a la colombiana agobiada con tantas noticias difíciles de procesar.

Una nueva desgracia en la vida de Shakira

Como si ya no fuera suficiente con todo lo que le ha pasado a la colombiana en los últimos meses ahora un ser cercano a ella falleció. Se trata del padre de una de sus mejores amigas Rossana Kluivert, esposa del futbolista Patrick Kluivert, quien jugó en el Barcelona al igual que Piqué.

El hecho se dio a conocer por el programa ‘Corazón’ de la televisión española, en donde afirmaron que vieron a la colombiana vestida de negro en el funeral del padre de su amiga. Como era de esperarse se vio a la cantante muy triste en el lugar mientras daba las condolencias a los asistentes.

Aunque muchas personas relacionadas con el equipo de fútbol fueron al funeral, a quien no vieron en el triste evento fue a Gerard Piqué, quien claramente es igual de cercano a la familia que se encontraba de condolencias tras pasar cerca de 10 años en unión con Shakira. Se presume que no estuvo en el lugar para no encontrarse con la colombiana.