Los tres hermanos que no conocías de Chris Evans: su hermano menor es más guapo

Chris Evans es uno de los actores más codiciados de Hollywood, gracias a su talento y su gran atractivo físico con el que ha conquistado a miles de mujeres a nivel mundial. El recordado Capitán América ha sido uno de los personajes más queridos e icónicos del cine de superhéroes y muchos de sus fans esperan volver a verlo nuevamente en pantallas.

A sus 40 años no solo es de los actores favoritos sino también de los solteros más deseados, pues a diferencia de su carrera como actor que ha sido un éxito, no ha tenido mucha suerte en el amor.

Aunque se le ha vinculado con algunas mujeres del medio como Selena Gomez, hace unas semanas recalcó que está soltero y en busca de un amor bonito.

Lo que muchos no sabían era que el galán de Marvel cuenta con tres hermanos más, y el menor de los Evans heredó su belleza.

Shanna Evans (36 años) y Carly Evans (43 años)

De las hermanas del famoso se conoce muy poco y aunque ambas están vinculadas al mundo de la actuación lo han hecho como maestras de teatro. Ambas manejan rasgos muy diferentes a Chris.

Scott Evans (38 años)

Scott es el hermano menor de la celebridad, quien también se ha hecho de una carrera en las pantallas aunque con menos éxito que la de Chris.

El menor de los Evans actúa principalmente en la televisión. Uno de sus personajes más conocidos es Oliver Fish en One Life to Live, donde le da vida a un policía gay que, a lo largo de la serie, aprende cómo enfrentar el miedo a salir del clóset y poder estar con el hombre que ama. También cuenta con un papel en Grace and Frankie.

Ambos hermanos han aparecido juntos en más de un evento televisado, y Chris lo ha apoyado completamente luego de que Scott anunciara que es miembro de la comunidad LGBT+.

Si algo ha remarcado el intérprete del Capitán América es que adora a su familia y siempre que puede los acompaña o remarca su amor por ellos.

En el 2014 apareció junto a su hermana mayor Carly en los Oscars.