Descubre quién es el famoso que se despedirá de Master Chef Celebrity 2022 este domingo

La decisión ya está tomada. Los chefs Betty Vázquez, JoséRa Castillo y Pablo Albuerne ya le dieron la mala noticia al famoso que no continuará participando en el programa MasterChef Celebrity 2022. A solo dos días del tercer capítulo, se filtró el nombre del desafortunado que deberá apagar su estufa.

Descubre quién sale este domingo de Master Chef Celebrity Instagram @masterchefmx

Se conoció que, en el episodio de este domingo, Carmen Campuzano, Arturo López Gavito y Pedro Moreno se destacaron con sus platos entre el resto de sus otros 15 compañeros, pese a la complejidad que le incorporan a cada capítulo.

Carmen ha manifestado que le encanta inventar recetas y señala que tiene buena sazón, y vaya que sí, porque la logrado mantenerse adentro. Mientras que Arturo es “experto” en paella valenciana y hace alarde de sus platos en su Instagram. Y el actor Pedro aprendió forzado a cocinar, cuando comenzó a vivir solo. Ahora tiene gran experiencia en hacer postres, pero desea adquirir mayores conocimientos

El mayor obstáculo lo tienen con el chef Pablo Albuerne, quien es el más estricto al momento de valorar. Sin embargo, goza de la aprobación de la audiencia, quienes en Instagram le manifiestan su buena participación y sus aportes dentro del programa de TV Azteca, transmitido todos los domingos a las 8:00 pm.

Uno de los retos de este domingo, fue el picar cebollas, cocinar calamares y pulpos, sin perder la concentración para poder responder correctamente las preguntas que Tatiana.

¿Quién es el eliminado?

El no tener una noción de la cocina le valió el puesto al actor y cantante Julio Camejo. Y es que al parecer su plato no conquistó los paladares de los chefs y lo enviaron a casa. el artista había reconocido antes de entrar al famoso programa que no tenía ni una idea sobre preparar comida, por lo que consiguió un empleo de ayudante de cocina en un restaurante, en el que trató de absorber la mayor cantidad de conocimientos en las 8 horas de trabajo, pero esto fue en vano.

Sin embargo, hay que reconocer que Camejo hizo el esfuerzo por mantener el fuego encendido. El experto culinario Albuerne compartió este viernes 02 de septiembre la grabación del último rodaje de la temporada.