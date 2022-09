Piqué estuvo con una ex en 2016: esta es la otra mujer con la que engañó a Shakira

Jordi Martín, el periodista español que más ha seguido el caso de Shakira y Piqué, aseveró que el deportista no solo engañó a la cantante con Clara Chía Martí, sino que hubo otra mujer.

De acuerdo con su versión de los hechos, el defensor del FC Barcelona ya tiene aproximadamente un año que conoció a la joven de 23 años con la que estableció una relación que se ha hecho pública recién, por lo que se dio cuando todavía estaba con la colombiana.

Hay que recordar que apenas la intérprete de Te Felicito y su ex anunciaron la ruptura a principios de junio, pero se especula que ya tenían varios meses atravesando problemas.

Ahora, nuevas revelaciones aseveran que Piqué ya le había sido infiel previamente a Shakira, con su exnovia Núria Tomás, en 2016.

Según Martín, esto sucedió cuando el futbolista se encontraba en una concentración con la Selección española en Madrid. Él abandonó al resto del grupo para reunirse con la que fue su novia entre 2009 y 2010, antes de conocer a la barranquillera.

El catalán estuvo al menos dos horas en su apartamento y luego volvió a unirse al resto de jugadores. El paparazzi afirma que “fui a desayunar con una persona y me contó que pasó esto. No hay imágenes porque aunque yo hubiera estado en la puerta, Piqué habría entrado a un apartamento solo”, reseñó Ok Diario.

En las mismas declaraciones, expresó que está por salir a la luz otra infidelidad ocurrida en el año 2020 en los baños de una conocida discoteca de Barcelona , y las iniciales de la chica, que no es conocida, son J.P.

“Núria Tomás a día de hoy está felizmente casada y es mamá. En el año 2016 era una persona soltera. Este encuentro se produce en el apartamento de Núria. Es la primera vez que la nombro, esto es una primicia mundial. Fue en una concentración de la Selección Española. Estaba en Las Rozas y acude al apartamento de Núria en Madrid, se va en taxi y se ven durante dos horas. Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, por lo que ella tiene conocimiento de esta infidelidad” — Jordi Martín sobre la infidelidad.

Shakira y Piqué iniciaron su relación luego del Mundial Sudáfrica 2010 y ya para enero de 2011 confirmaban que estaban enamorados. Desde entonces se mantuvieron sólidos y hasta concebieron a dos hijos.

Por otra parte, la historia de amor con Tomás fue breve y se desarrolló cuando ella tenía 21 años y él, 23. Núria es hija de Enrique Tomás, importante empresario jamonero de España, es actriz y se casó en 2020 con el empresario Agustín Puig, padre de su hijo Apolo.