Esposa de Bruce Willis detalla cómo enfrenta la enfermedad del actor: “mi dolor es paralizante”

La vida de Bruce Willis y su familia dio un giro inesperado al ser diagnosticado con afasia, enfermedad que obstaculiza su capacidad para hablar y comprender el habla, por lo que los últimos meses han sido bastante duros no solo para el sino también para su esposa Emma Heming.

La modelo se ha encargado de acompañar al famoso durante sus días más difíciles y a través de sus redes sociales ha contado como está “aprendiendo a vivir” junto a su dolor.

Esposa de Bruce Willis se sincera sobre su dolor por la enfermedad del actor

El pasado martes 30 de agosto usó sus redes sociales para conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, mientras hacía jardinería y ejercicios.

“Este fue el verano del autodescubrimiento: encontrar nuevos pasatiempos, salir de mi zona de confort y mantenerme activa. Mi dolor puede ser paralizante, pero estoy aprendiendo a vivir junto a él”, reveló Emma a sus seguidores.

La mujer de 44 años aprovechó para contar unas sabias palabras de su hijastra Scout laRue Willis.

“Como me dijo mi hijastra Scout laRue Willis, el dolor es la forma más profunda y pura de amor. Espero que encuentres algo de consuelo en eso también”, recordó la esposa del querido actor.

Emma ha estado casada con el actor desde 2009 y junto a sus cinco hijas han estado acompañando al famoso. Juntas se encargaron de dar a conocer su enfermedad a través de una publicación conjunta el pasado mes de marzo.

“Nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia (…) Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, confirmaron.

Hace unos meses Emma se llenó de aplausos por parte de los fans del actor al expresar que pone las necesidades de su familia por encima de ella y miles de personas le expresaron su apoyo.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo que descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe. Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas cuidándote poco a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó conmigo”, agregó.