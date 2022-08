‘Quico’, del ‘Chavo’ sospecha que Florinda Meza mintió sobre la muerte de ‘Chespirito’

El mundo del espectáculo se enlutó el pasado 28 de noviembre de 2014 al conocerse la muerte del comediante, actor y director Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’, luego de sufrir, por meses, diversos problemas de salud.

A sus 85 años el intérprete de de ‘El chavo del 8′ y ‘El chapulín colorado’, murió en Cancún, estado de Quintana Roo de su natal México.

El cuerpo del famoso fue recibido por unos 20.000 admiradores en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y distintos personas aparecieron vestidas como los personajes que lo hicieron famoso.

Dentro de los compañeros que estuvieron presente en el funeral están Carlos Villagrán, quien por años le dio vida al personaje ‘Quico’, quien en vida tuvo algunas diferencias con el recordado actor.

‘Quico’, del ‘Chavo’ y las razones por las que piensa que Doña Florinda mintió sobre la muerte de ‘El Chavo’

Durante una entrevista en el programa argentino ‘La divina noche’, contó que él se encontraba en Estados Unidos cuando se enteró sobre el deceso de Bolaños.

“De inmediato mi esposa y yo nos fuimos para México. Llegué cinco minutos tarde a la misa que hicieron en Televisa San Ángel. Estaba lleno todo eso, y me apartaron un lugar adelante donde me senté”, recordó.

Asimismo, mencionó que en aquel momento del sentido homenaje presintió que ‘Chespirito’ había muerto días antes al anunciado.

“Resulta que me di cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo: ‘Aguántamelo’”. No te explicas, por ejemplo, que murió Roberto y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ‘El chavo del 8′ y de ‘El chapulín colorado’. ¿A qué hora los hicieron?”, señaló.

Por si fuera poco, aseguró que en el ataúd donde debía estar el actor estuvo cerrado siempre.

“Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón. Él falleció antes y lo dijeron después para poder preparar todo, pero no me consta nada”.