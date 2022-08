Ex amiga de Anna Delvey, Rachel Williams, demanda a Netflix por su representación en ‘Inventing Anna’

La ex amiga de la estafadora rusa alemana, Anna Delvey, Rachel DeLoache Williams, demandó a Netflix por “difamación” al retratarla en la serie “Inventing Anna” como “codiciosa” y “esnob”.

El personaje de Williams lo interpreta la actriz Katie Lowes y asegura la agraviada que la presentan como una persona “manipuladora, egoísta y cobarde”, razón por la cual tomó la decisión de demandar a la empresa de entretenimiento en el Tribunal Federal del Distrito de Delawere el pasado lunes.

La ex amiga de Anna Delvey, es escritora y fotógrafa, trabajó en la revista Vanity Fair hasta 2019, ocupando el cargo de editora de fotografía y productora.

La serie de Netflix de “Inventing Anna” que se estrenó a principios de 2022 y cuyo papel principal lo interpretó la actriz Julia Ganner, retrata la vida de Anna Sorokin, una rusa condenada a prisión que se hizo pasar por una rica heredera bajo el nombre de Anna Delvey para estafar a bancos, hoteles y conocidos adinerados.

Fue condenada por los delitos de intento de hurto mayor, hurto en segundo grado y robo de servicios en 2019.

Lo que dice la demanda

En la demanda de 58 páginas presentada por williams, alega que Netflix “tomó una decisión deliberada con fines dramáticos para mostrar a Williams haciendo o diciendo cosas en la serie que la retratan como una persona codiciosa, esnob, desleal, deshonesta, cobarde, manipuladora y oportunista”.

Según el portal Business Insider México, la ex amiga de la estafadora rusa, como consecuencia de la serie, ha sido víctima supuestamente de ofensas, abusos y maltratos por internet.

“Como resultado de la representación falsa de Netflix de ella como una persona vil y despreciable, Williams fue objeto de un torrente de abusos en Internet, interacciones negativas en persona y caracterizaciones peyorativas en los podcasts”, destaca el documento.

“No recibí protección de Netflix”

Asegura la ex editora de Vanity Fair que no recibió de Netflix la misma protección como lo hizo con otros personajes.

“Netflix dio nombres ficticios a muchos de los protagonistas de la vida real en la saga de Sorokin que aparecen en la serie. Sin embargo, no le dio a Williams la misma protección (…) En cambio, usó su nombre real y detalles personales en la serie y eligió a una actriz que se parecía a ella en muchos aspectos”, dice la demanda.

Explica el diario El Universo que aun no se ha revelado la cifra exacta de daños que debe resarcir la empresa de entretenimiento en caso de que Williams gane la demanda.

Se conoció que Anna Sorokin supuestamente recibió 320.000 dólares del gigante del streaming por la serie y anunció en Instagram que testificará a favor de la representación de Williams por parte de Netflix.

¿Molesta por no fue la versión de su artículo?

Netflix realizó este proyecto basado en la historia de la revista New York Magazine de la periodista Jessica Pressler sobre el esquema de Sorokin.

Pero Williams, de 34 años, había escrito sobre sus experiencias como examiga de Anna Sorokin en un artículo de 2018 para Vanity Fair.

Allí describió cómo Sorokin, usando el nombre falso de Anna Delvey, fingió ser una heredera alemana y la estafó con más de 60.000 dólares.

Más tarde, Williams recibió un reembolso y Sorokin fue declarada inocente de estafarla para que pagara un hotel marroquí.

No obstante, Williams continuó escribiendo un libro titulado My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress, que fue publicado por Simon and Schuster en 2019 y firmó un contrato con HBO para crear un proyecto basado en sus experiencias.