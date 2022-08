Jennifer Garner y John Miller, un romance bajo perfil muy diferente a Bennifer: fotos y detalles

Jennifer Garner ha destacado como una de las actrices de Hollywood más bellas, talentosas pero también sencillas y con mucha clase.

Ella ha preferido llevar su vida privada alejada lo más posible de los escándalos, por lo que su relación con John Miller ha pasado casi desapercibida.

Al menos cuatro años de romance lleva la pareja y son pocas las veces que aparecen juntos o abarcan titulares de la prensa rosa.

Jennifer Garner y John Miller prefieren la intimidad

A diferencia de lo mediática que ha sido la relación del padre de sus hijo Ben Affleck con Jennifer Lopez, pues cada uno de sus movimientos son exhibidos en las redes sociales y comentados por la prensa.

Según algunas fuentes cercanas a Garner y a su pareja, suelen tener gustos muy diferentes a lso apodados Bennifer.

“A ella le encanta lo poco que a él le importan los reflectores o todo lo que tenga que ver con Hollywood”, contó un allegado a ellos en exclusiva para la nueva edición de Us Weekly.

Según la fuente la ex de Ben no suele improvisar frente a las cámaras y calcular a que eventos deben asistir juntos.

“Simplemente no es su estilo, son más felices siendo una pareja regular y no necesitan la validación de nadie más para saber que están destinados a estar juntos. Eso no quiere decir que estén atacando a otros, simplemente no son ellos”, confesó.

La protagonista de 13 Going on 30 se separó de Affleck en 2015 tras diez años de matrimonio y tres hijos en común: Violet, 16, Seraphina, 13, y Samuel de 10 años.

En 2018 firmaron su divorcio y salió a la luz su noviazgo con Miller.

“Jen saca lo mejor de John y él es más feliz que nunca.”Es una relación amorosa y saludable”, afirmó.

Sin embargo, no todo ha sido color rosa entre ellos pues en 2020 enfrentaron una separación, aunque no por falta de amor sino porque “él estaba listo para el matrimonio y ella simplemente no podía comprometerse”, dijo una fuente a Us en aquel entonces.

La separación duró menos de un año y desde entonces han fortalecido su amor.

“Los amigos de Jen están felices de que haya encontrado un buen chico que la trate bien. Confían en su juicio y John es sin duda una influencia constante y positiva en su vida”, expresó.