‘Historias cruzadas’ se estrenó hace 11 años: así han cambiado sus actrices

En el mundo del cine, hay películas que pasan desapercibidas y otras que por más que transcurran los años no se pueden olvidar porque marcaron para siempre a las audiencias. Ese último es el caso de Historias cruzadas, una cinta que conmovió a los espectadores cuando se estrenó en 2011.

Dirigido por Tate Taylor, basado en la novela Criadas y señoras de Kathryn Stockett, el largometraje acaparó el gusto del público con las actuaciones de un elenco de lujo y una cautivadora historia que mostraba el racismo imperante en los Estados Unidos durante la década de los 60.

¿Qué pasó con las actrices de Historias cruzadas tras la película?

Desde entonces, han transcurrido 11 años en los que mucho ha pasado en la vida de los integrantes del reparto de este filme. A continuación, te mostramos cómo han cambiado las talentosas actrices principales de este dramático relato y te contamos qué ha sido de sus carreras:

Emma Stone

La carrera de Emma Stone despegó luego de protagonizar Historias cruzadas. En la cinta, la estrella encanó a Skeeter Phelan, una periodista que se propone recabar y narrar las historias de las criadas de Misisipi, Estados Unidos, para lanzar un libro que dejara al descubierto el racismo en el lugar.

Desde entonces, la histrionisa de 33 años no ha parado de conquistar al público papel tras papel. En 2016, ganó el Oscar a la mejor actriz por su extraordinaria actuación protagónica en La La Land. Asimismo, en 2021, mostró su gran versatilidad encabezando la cinta de Disney Cruella.

Emma Stone dio vida a Skeeter Phelan en 'Historias cruzadas' | Imdb / Instagram

Viola Davis

La intérprete Viola Davis se alzó con una ovación de la crítica por su impecable personificación de Aibileen Clark en Historias cruzadas. En la cinta, su personaje fue la primera trabajadora del hogar que se abrió con Skeeter sobre los abusos que había tolerado en su trabajo.

Después del filme, continuó expandiendo su trayectoria. En 2016, se alzó con el premio Oscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Fences. Actualmente, tiene 57 años y sigue brillando. El público la verá pronto antagonizando La balada de los pájaros cantores y las serpientes.

Por otro lado, cabe destacar que a pesar de que cautivó con su interpretación de Aibileen, la leyenda de la actuación confesó años después a la revista Vanity Fair que se lamentaba de haber formado parte de la película de Taylor.

“No hay nadie que no haya disfrutado con Historias cruzadas, pero hay una parte de mí que siente que me traicioné a mí misma y a mi gente. Estaba en una película que no estaba programada para decir toda la verdad. Tenía el filtro y las cloacas de un racismo sistemático”, explicó en 2018.

Viola Davis dio vida a Aibileen Clark en 'Historias cruzadas' | Imdb / Instagram

Octavia Spencer

Si hay un personaje en Historias cruzadas que se robó el corazón de todos fue Minny Jackson, la valiente y humilde criada que destacaba por su talento en la cocina y su carácter fuerte. La actriz Octavia Spencer brilló encarnándola. Por esto, se ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto.

Luego del taquillero filme que le dejó su primer premio de la Academia, la directora, productora y guionista estadounidense de ahora 52 años no ha parado de destacar interpretando todo tipo de papeles en películas de todos los géneros, desde el terror hasta el romance.

Snowpiercer (2013), Hidden Figures (2016) y The Shape of Water (2017) son algunas de las películas en las que ha resaltado los últimos años. En la pantalla chica, destacó en Madam C. J. Walker: una mujer hecha a sí misma. Por su actuación en esta miniserie fue nominada al Emmy a la mejor actriz.

Octavia Spencer dio vida a Minny Jackson en 'Historias cruzadas' | Imdb / Instagram

Bryce Dallas Howard

La actriz Bryce Dallas Howard se ganó el odio del público con su magistral interpretación de la antagonista de esta historia, Hilly Holbrook, una mujer muy aristocrática que maltrataba a los afroamericanos, en especial, a las trabajadoras domésticas de su hogar.

Tras ganarse los aplausos de las audiencias y la crítica mostrando su faceta como villana, la intérprete de ahora 41 años ha continuado brillando como actriz. La serie Black Mirror y la saga de Jurassic World son las producciones en las que más ha destacado durante los últimos 11 años.

Bryce Dallas Howard dio vida a Hilly Holbrook en 'Historias cruzadas' | Imdb / Instagram

Jessica Chastain

La intérprete Jessica Chastain se ganó el corazón de todos dando vida a la entrañable Celia Foote, una extrovertida e incomprendida mujer. Gracias a este rol, la estrella se ganó su primera nominación al Oscar en la categoría mejor actriz de reparto y su carrera despuntó.

A partir de entonces, Chastain no ha dejado de deslumbra en Hollywood en una producción tras otra. La noche más oscura, Mamá, Interestellar e IT: Capítulo II son algunas de sus películas más destacadas. Por otro lado, en televisión, ha resaltado en la serie Secretos de un matrimonio.

El pasado mes de marzo, tras años dando muestras de su gran talento, Jessica se alzó con el premio a la Academia a la mejor actriz por su actuación protagónica en Los ojos de Tammy Faye. Al presente, está grabando las nuevas producciones con las que promete capturar a las audiencias.

Jessica Chastain dio vida a Celia Foote en 'Historias cruzadas' | Imdb / Instagram

Allison Janney

La intérprete Allison Janney probó su gran talento personificando a Charlotte Phelan, la madre de Skeeter que al principio está empeñada en casar a su hija a como dé lugar y se preocupa mucho por el qué dirán, pero al final la apoya con su libro y su carrera.

Hoy en día, Janney tiene 62 años y continúa presente en el mundo de la actuación. The Way, Way Back (2013), Tammy (2014), Spy (2015), Tallulah (2016), The Girl on the Train (2016) y I, Tonya (2017) son algunas de las películas en las que más ha destacado los últimos años.

De hecho, por su actuación en esta última, fue aclamada por la crítica y se ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. También se alzó con un premio Bafta, un SAG Award, un Globo de Oro, un Critics Choice y un Independent Spirit en la misma categoría por su interpretación de LaVona Golden.