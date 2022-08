‘365 días más’: 5 cosas que quizás no sabes de Michele Morrone, el sexy protagonista de la cinta

La exitosa carrera artística que Michele Morrone ha logrado construirse difícilmente puede explicarse sin 365 días, el thriller erótico que encabezó con Anna-Maria Sieklucka en 2020.

Aunque había participado antes en otros proyectos en su Italia natal, su interpretación de Massimo Torricelli en esta producción Netflix lo dio a conocer a nivel internacional de la noche a la mañana.

“Fue un punto de inflexión importante en mi vida”, expresó el galán italiano de 31 años a la revista People sobre su participación en el filme que marcó un antes y un después en su trayectoria.

“Antes de que saliera la película, tenía 4.000 seguidores en Instagram. Y la noche después del lanzamiento de la película en la plataforma, me desperté y tenía 2,6 millones de seguidores”, dijo el artista que actualmente acumula más de 15 millones de seguidores en la red social.

Ahora, el artista está cautivando nuevamente al público con su interpretación de Torricelli en 365 días más, la tercera y última entrega de la trilogía basada en los libros de Blanka Lipińska.

Los datos que quizás desconoces de Michele Morrone, el galán de 365 días más

Tras el lanzamiento del proyecto y el final de una etapa tan importante, Morrone espera continuar conquistando como actor, modelo y cantante. Y es que todavía hay mucho de él que las audiencias no conocen.

¿Quieres saber más sobre la estrella en ascenso nacida en Melegnano? A continuación, te contamos 5 cosas que quizás no sabías sobre el sexy protagonista de la ardiente saga 365 días.

Harry Potter y la piedra filosofal lo inspiró a convertirse en actor

El interés de Michele Morrone por la actuación nació cuando era un niño luego de que quedar maravillado por una película que ha conquistado a muchos: Harry Potter y la piedra filosofal (2001).

“Tenía alrededor de 10, 11 años y ya sentía algo dentro de mí por este trabajo”, contó a People. “Pero luego vi la primera película de Harry Potter. Pensé: ‘Oye, me encantaría hacerla”.

“Después de eso, comencé a investigar todo sobre las personas que hacen películas y esas cosas. Fue increíble para mí ver magia en la pantalla, eso no era real, pero se sentía real”, explicó.

“Empecé a pensar: ‘¿Cómo hacen estas cosas?’ Y luego comencé a desarrollar mi pasión por eso”, reveló. No obstante, aunque quería convertirse en actor, no podía pagar clases de actuación.

“Solía ir a un pequeño teatro en mi pequeño pueblo en el sur de Italia, pero en realidad nunca tomé cursos o clases de actuación, porque aquí en Italia son muy, muy caras, todas estas clases”, narró.

“Y mi madre realmente no podía permitírselo. La única forma que tenía era comenzar a ver muchas películas y elegir un actor y concentrarme en su actuación en las películas”, develó.

Se dedicó a construir pisos antes de la fama

Determinado a cumplir sus sueños en el mundo de la actuación, tras graduarse de la universidad, Morrone se mudó a Roma en busca de una oportunidad.

En la capital italiana, mientras audicionaba por papeles para comenzar su carrera actoral, Michele laboraba en el rubro de la construcción para sustentarse.

“Quería vivir allí porque quería convertirme en actor. Encontré un pequeño trabajo construyendo pisos de parquet”, destapó a la revista.

Pronto se ganó su primer trabajo actoral en un comercial de cerveza. “Llamé a mi madre y estaba como, ‘Mamá, ¡me eligieron para este comercial! Es increíble. Todos me van a ver”, recordó.

“Y lo gracioso es que la compañía usa personas (para actuar en sus comerciales) pero luego lo transforman en animación”, relató.

“Así que estaba tan emocionado de ganarlo y que la gente me viera en él, pero yo era una caricatura y nadie me reconoció”, rememoró sobre la ahora divertida anécdota.

Por fortuna, el incipiente artista luego comenzó a ganar “pequeños papeles en series de televisión italianas, series de televisión muy pequeñas aquí en Italia” en donde sí lo vieron.

Morrone tiene dos hijos pequeños

El intérprete aseveró a la revista que actualmente está “absolutamente soltero”, pero el actor es el orgulloso padre de dos hijos que concibió con su exesposa, Rouba Saadeh.

“Me encanta pasar tiempo con mis hijos”, afirmó. “Mi hijo Marcus tiene ocho años y Brando cinco. Ser padre es una de las cosas más increíbles que la vida te puede dar”.

“Nos encanta ir a la playa y simplemente relajarnos, jugar o tomaré mi guitarra y comenzaré a hacer música”, detalló sobre las actividades que le gusta hacer con sus retoños.

En cuanto a su soltería, comentó que no es que quiera estar solo, pero por ahora no tiene tiempo para una relación. “Me estoy enfocando mucho en mi carrera, mis hijos”, señaló.

“Y probablemente aún no he encontrado a la persona adecuada”, agregó.

El galán habla tres idiomas (aprendió uno por su cuenta)

Tal como lo demuestra en 365 días más, Michele Morrone habla inglés e italiano. No obstante, algo que pocos saben, es que también habla árabe. “Es una combinación extraña”, comentó al medio.

“Mi exesposa es libanesa y tengo dos hijos que viven en el Líbano, Beirut. Así que tuve que aprenderlo”, compartió sobre la forma en la que llegó a hablar esta lengua.

En cuanto a cómo aprendió inglés, declaró: “No solía hablar inglés, pero comencé a ver películas, a leer en inglés porque mi objetivo era trabajar en los Estados Unidos”.

“Quería convertirme en actor, pero no quería quedarme en Italia. Tuve que aprender inglés por mi cuenta porque realmente quería trabajar en los Estados Unidos. Tienes que saber inglés para trabajar allí”, apuntó.

Ama los tatuajes: tiene alrededor de 30

Los seguidores de 365 días ya se habrán dado cuenta de que el actor es un amante de los tatuajes. De hecho, en su plática a la revista, dijo que perdió la cuenta de la cantidad de diseños en su piel.

“Creo que tengo 30 tatuajes en todo el cuerpo. Y no quiero dejar de hacerlo. Veo mi cuerpo como un libro. Me gusta pintar con tinta cada cosa importante que sucedió en mi vida”, reveló.

“Recientemente agregué un tatuaje que dice ‘Angélica, Margarita y Stefania’, que son mis hermanas... Hubo un gran malentendido al respecto, la gente pensó que decía ‘Anna-Maria”, explicó sobre la tinta que avivó los rumores de romance con su coprotagonista en la saga.

365 días más y sus antecesoras, 365 días y 365 días: aquel día, están disponibles en Netflix.