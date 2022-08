Emma Watson tiene novio guapo y millonario, pero eso no fue lo que la enamoró: tiene una mayor cualidad

Emma Watson tiene novio guapo y millonario, pero eso no fue lo que la enamoró Instagram @emmawatson

Emma Watson es una de las actrices más exitosas que se dio a conocer desde pequeña en su icónico personaje de Hermione en la saga de Harry Potter.

Ahora, la famosa tiene 32 años y es una mujer exitosa y empoderada que además de triunfar en el cine lucha por el derecho de las mujeres.

Además, se encuentra en un momento muy feliz de su vida, pues tiene una nueva relación que la tiene enamorada y plena.

Recientemente, la famosa se dejó ver con su nuevo novio, Brandon Green, quien además es muy guapo y ha causado sensación en las redes.

La actriz lucía hermosa y radiante con un vestido largo rojo con puntos blancos y sandalias negras, y él iba con jeans, camiseta azul, y el cabello recogido.

Pero, muchos se preguntan quién es, cómo lo conoció y de dónde nació su amor, y por eso te revelamos los detalles.

Él es el novio guapo y millonario de Emma Watson

Emma Watson fue captada paseando en Italia con su novio Brandon Green, quien es menor que ella, tiene 29 años y es hijo del polémico y millonario empresario Philip Green, quien dirigió por años la cadena multinacional británica de ropa, calzado, y accesorios Topshop.

De hecho, el joven formó parte de la lista de solteros más deseados de Tatler, pero finalmente halló el amor en la exitosa actriz.

Brandon no solo es guapo y parece un galán de película, también es millonario, pero esto no fue lo que enamoró a la actriz, pues ella es una mujer poderosa, que no necesita que nadie la mantenga.

Lo que en realidad la enamoró es que comparte con ella la misma inquietud de preservar el medio ambiente, y trabaja en ello.

Una fuente cercana al joven dijo al Daily Mail que él está muy “interesado en proteger la biodiversidad y salvar los océanos. Colabora mucho con la fundación benéfica del príncipe Alberto de Mónaco y de la princesa Charlene”.

Además, aseguró que participa en galas benéficas que ayudan al planeta, y constantemente acude con organizaciones a limpiar playas y todo lo que pueda ayudar.

Esto deja claro que además de guapo es un gran hombre, y lo tiene todo para ser el novio perfecto, además de tener mucho en común con Emma.

Emma y Brando fueron captados juntos por primera vez en septiembre del año pasado, cuando se bajaban de un helicóptero en Londres, y ahora su romance quedó confirmado con estas imágenes paseando en Italia donde están tomados de la mano.