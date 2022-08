Brad Pitt pagó 40 millones de dólares por una casa de más de 100 años: 10 fotos de la vivienda

Aunque es mejor conocido por sus actuaciones en emblemáticas películas como Troya, Leyendas de pasión o El club de la pelea, Brad Pitt es también es un apasionado de la arquitectura y, especialmente, fanático de las casas de diseño craftsman tal como la que recién compró.

De acuerdo a The Wall Street Journal, el actor de 59 años pagó 40 millones de dólares para comprar una antigua propiedad de este estilo hace unas semanas atrás. Se trata de la Casa D. L. James, un hogar que data de 1918, ubicada sobre un acantilado en Carmel Highlands, California.

Te puede interesar: Brad Pitt respondió a las acusaciones de Angelina Jolie de violencia doméstica: no se quedó callado

De acuerdo a los expertos consultados por el diario, esta es la compra-venta más elevada registrada en la exclusiva zona de Carmel-by-the-Sea, donde hasta hace poco vivió la legendaria actriz Betty White y todavía reside Clint Eastwood, quien fue alcalde de la localidad durante los años 80.

La historia detrás de la nueva casa de Brad Pitt

La nueva casa de Brad Pitt, también conocida como “Seaward”, no se parece en nada a las demás casas de Hollywood. En primer lugar, se trata de una antigua construcción en piedra con menos 300 metros cuadrados, una sola planta y a la vista de cualquiera que se asome por el mirador cercano.

La edificación fue diseñada por Charles Sumner Greene, un famoso arquitecto que ejerció junto a su hermano Henry Mather entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Pasadena. Con su estudio Greene & Greene, crearon hogares para la clase acaudalada del sitio, informó El País.

Una foto antigua de la nueva casa de Brad Pitt | The Gamble House

No obstante, la vivienda de que acaba de adquirir Brad se trata de una pieza única por varias razones. Entre ellas, el hecho de que Greene –un defensor del movimiento American Arts and Crafts– la concibió en solitario y lo hizo fuera de Pasadena.

En 1916, el arquitecto se instaló en Carmel en busca de mayor libertad creativa. Ahí conoció al escritor David Lewis James. El también empresario acababa de adquirir un terreno en un acantilado en Carmel Highlands y le pidió encargarse de la construcción de su casa.

Una foto más reciente de la nueva casa de Brad Pitt | Facebook (@TheCraftsmanBungalow)

Greene aceptó la encomienda que era lo que buscaba. “Charles produjo bocetos en acuarela dos días después de ver el sitio y pasó los siguientes cuatro años supervisando y diseñando personalmente cada detalle de la casa de granito”, afirmó The Gamble House, organización dedicada a las obras de Greene & Greene, en su cibersitio.

Años después Daniel Lewis James hijo, el infame escritor de Famous All Over Town, heredó la casa en la que habitó hasta su muerte en 1988. Su esposa, Lilith, permaneció en ella hasta 1999 cuando decidió vender la histórica propiedad al financiero Joe Ritchie por 4,5 millones de dólares.

¿Cómo es la nueva propiedad de Brad Pitt?

El diseño de esta vivienda, que mantiene el nombre de su propietario original, es muy diferente a los refinados bungalós de madera elaborados por Charles Greene y su hermano en Pasadena.

Y es que se trata de una construcción a base de piedra arenisca y granito originaria del mismo lugar, inspirada por el panorama y con influencias mediterráneas.

De acuerdo a The Gamble House la casa tiene ventanas arqueadas, un techo de tejas de estilo mediterráneo y vista al océano.

“Charles personalizó la forma, agregando un arco que se abría justo encima de una fuerte caída hacia el mar, que recordaba un arco similar que había esbozado cuando visitó Tintagel, a lo largo de la costa de Cornualles, Inglaterra, en 1909″, señala el sitio web de la organización.

Asimismo, describre que el arquitecto “construyó los muros exteriores para que parecieran crecer fuera de los acantilados, y el plan serpenteante desafió la lógica de las elevaciones frontales, laterales y traseras habituales”.

El fotógrafo Alexander Vertikoff, quien tomó fotos en exclusiva de la casa en 1997, habló a Daily Mail sobre la misma. Al respecto, dijo: “Cuando lo fotografié, todo había estado deshabitado durante bastante tiempo”.

“Ha estado en un estado perpetuo de estar terminado durante 50 años, era difícil saber cuáles son todas las habitaciones. No es tan grande y es terriblemente privado. Simplemente ya no hacen tierra como esa”, destacó.

Asimismo, agregó: “Algunas de las vistas desde la propiedad probablemente ya no existan, la hierba y la vegetación habrían crecido y no podrías ver el costado de la casa. No puedes simplemente entrar ahí. Es bastante asombroso”.

¿Cómo llegó Brad Pitt a comprar su casa de más de 100 años?

A comienzos de este año, Ritchie falleció. En una aparente operación de coleccionista o un intento de materializar su ya vieja idea de una obra de arte habitable, Pitt compró la emblemática casa a Searock, una compañía vinculada al difunto financista de Chicago y su esposa, Sharon Ritchie.

Según el WSJ, la propiedad no había salido a la venta en el mercado, por lo que Brad la compró antes de que fuera públicamente listada para su comercialización. ¿Cómo lo logró?

De acuerdo a El País, precisamente gracias a su vocación como arquitecto aficionado que lleva alimentando desde hace años con diferentes proyectos. Y es que Pitt ha estado relacionado con las obras de los Greene desde hace mucho tiempo.

De hecho, Randell Makinson, especialista en la dupla de arquitectos, publicó una monografía sobre la representativa Casa Blacker de los hermanos en el año 2000. El libro contaba con varias fotos en blanco y negro tomadas, nada más y nada menos, que por Brad Pitt.

De esta manera, con la adquisición de esta singular morada con vista a la pintoresca costa de Point Lobos, el padre de seis ha ampliado su portafolio inmobiliario, mismo que comenzó cuando compró su casa en Los Feliz en 1994, lugar en donde todavía reside.

Ahora, faltará ver qué planes tiene Brad Pitt para su nueva casa.