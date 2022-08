El director ecuatoriano de cine, Jorge Ulloa, estrena su primer curso online ¿Cómo crear contenido viral?

Jorge Ulloa, director ecuatoriano de cine y co-fundador del canal latino de comedia más visto en el mundo EnchufeTV, desde este 18 de julio lanzó su nuevo curso ¿Cómo crear contenido viral? en Netzun, la plataforma de educación online reconocida por ser una de las 100 startups de EdTech más prometedoras en LATAM.

Cuando empecé a estudiar cine, el primer día, el director de la escuela se dirigió a la clase y dijo: Si están aquí para que les llamen los ‘gringos’, pueden seguir otra carrera. Los ‘gringos’ nunca les van a llamar. — Jorge Ulloa.

Vio una oportunidad en medio de un conflicto

Para él esta experiencia no significó un punto de quiebre con su profesión, sino que fue el momento propulsor para llevar su creatividad y conocimientos hacía una plataforma de videos que sí lo aceptara, como lo fue Youtube. Como cualquier otra nueva plataforma en internet, había mucha incertidumbre sobre qué era lo que “movía la aguja” y te hacía resaltar entre los demás, qué hacía que tuvieras muchas más visitas, likes, shares, etc. Pero, tal como lo cuenta en su curso, las ventajas del mundo digital es que le permitía evaluar su contenido en vivo, corregir y seguir adelante.

Luego de más de 10 años de experiencias, lograr el posicionamiento de Enchufe TV como el canal latino de comedia más visto en el mundo, crear miles de contenidos y, también, dirigiendo cine; ahora expone todos estos aprendizajes en el curso ¿Cómo crear contenido viral? que consta de 4 módulos, donde explica la importancia de reconocer nuestra identidad y entorno como creadores, su visión sobre la comedia, los formatos para contar una historia y lo que todos queremos saber: cómo nos hacemos virales.

El curso ¿Cómo crear contenido viral? ya se encuentra disponible en la plataforma de Netzun, tiene una duración de 1 hora y puede tomarse, en el celular o computadora desde cualquier lugar. El costo de inscribirse está en oferta por lanzamiento a $11.90 y al terminar los estudiantes deberán presentar un proyecto y examen final para recibir un certificado firmado por Jorge Ulloa y Netzun.

Al enterarse del lanzamiento, Jorge comentó: “este fue uno de los proyectos más exigentes para mí en los últimos meses, ya que quise ofrecer a la muchachada que me sigue y todas las personas que se inscriban, todo lo que aprendí y me hubiera gustado saber antes de empezar a hacer contenido. Me siento muy feliz y agradecido con Netzun por dejarme crear un curso con lo que considero más relevante para los creadores de hoy”.

¿De qué trata el curso?

