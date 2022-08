Una mujer multifacética, auténtica y a prueba de todo. La espontaniedad de Alberta Vallarino cautivó a decenas de ecuatorianos a tráves de las pantallas del famoso reality de cocina MasterChef Ecuador. Sin embargo, su éxito continúa hasta el día de hoy, y es que hablar de Alberta es sinónimo de fortaleza y dedicación.

Charlar con ella es sentir esa confianza de una amiga de años, pese a recién habernos conocido. Cuando digo que es una mujer multifacética me refiero a que todo lo que se propone lo consigue. Hace más de 15 años llegó una noticia que cambió su vida, y desde entonces nació una nueva mujer.

“El cáncer fue lo más espantoso que pasé, pero me fortaleció”: Alberta Vallarino una mujer a prueba de todo Alberta Vallarino

MasterChef una puerta para grandes proyectos: ¿cómo te cambió la vida esta experiencia?

MasterChef no me imaginé que iba a ser la aventura que fue, tan importante y valiosa. Sin embargo, al entrar a este programa sin pensarlo más allá de lo que podía pasar, me sorprendí porque entré y las cosas empezaron a fluir. Al darme cuenta de la dinámica que se vivía dentro de la competencia entendí muchas cosas y reflexioné. Cada día me motivaba a mí mismo, y aunque suene mal o raro esto no es algo para cualquiera, la competencia es dura.

A raíz de todo el proyecto más grande que adquiri fue compartir información positiva con más personas, la gente se motiva con las experiencias que he adquirido y la facilidad con la que llegamos es el reto más valioso que tengo.

Muchas historias detrás de tan intensa pasión por la cocina. ¿Quién es tu inspiración culinaria?

Hay cosas básicas que reconozco ahora que soy adulta, y todo gira entorno a las experiencias que viví en mi infancia. Mi experiencia y todo lo que yo aprendí dentro de la cocina ha sido por mi mamá. Cuando eramos chicos conviviamos entre tantas personas, mis hermanos, amigos y otras personas. En esos encuentros mi mamá se empeñaba en que yo cocinará y aunque me molestaba hasta cierto punto, sé que mi mamá vio en mi cualidades que ni yo misma podía percibir. Sus conocimientos se quedaron en mí, y aunque en ese momento no lo entendía hoy le agradezco y atribuyo todo mi éxito a mi mamá.

Todos tenemos un antes y después que nos impulsa. ¿Cómo fue esa noticia que te cambió la vida?

Esto es una etapa de mi vida, que la tomé de una manera diferente a la de las demás personas. Yo tuve un pánico horroso, porque cuando me dieron la noticia yo no me sentía mal, para mí la vida estaba bien y mi salud aún más. El cáncer de útero no te da síntomas, solo llega a su ciclo final, y es ahí cuando también les recuerdo a las mujeres que los chequeos deben ser rigurosos y a tiempo. Los doctores me dijeron que mi cáncer estaba en su última etapa, pero las cosas se dieron por alguna razón y hace un mes atrás de recibir la noticia, el hermano de mi exesposo conoció a un científico que trataba de manera natural este tipo de enfermedades. Aunque suene raro el cáncer se fue de mi cuerpo solo con un tratamiento natural de un año y medio, pero lo más importante fue el nuevo estilo de vida que adapté desde ese momento.

Es increíble la capacidad del cuerpo, y las enfermedades no vienen solas, la mala alimentación, los malos pensamientos, una mala vida puede acabar con nosotros. A partir de ese momento me involucré tanto con mejorar mi salud, cambiar los malos hábitos y mejorar mi calidad de vida, hasta el día de hoy estoy enfocada en eso y lo estoy consiguiendo.

Una pasión por el deporte. ¿Cómo equilibras tú vida con el ejercicio, la cocina y tu día a día?

Tengo un lema de vida y es 80/20. Para mí nada en exceso es bueno, yo soy una persona feliz cuidandome el 80% del tiempo con ejercicio, buena alimentación para que mi cuerpo genere esa salud que necesito. Pero también el 20% le doy a mi cuerpo un descanso, no soy de las que cumple una dieta estricta porque no es mi propósito, tampoco soy de las personas que no toman una copa de vino, o se chupa algún caramelo, no cumplo con conductas estrictas de alimentación, mi cuerpo no funciona así y respeto a los que deciden hacerlo.

Mi día a día es un corre corre entre mis emprendimientos y mi vida personal. Por otro lado, siento que volví a tener el control de mi vida luego de haberme convertido en mamá porque mis hijos ya son grandes e independientes y ahora tengo el tiempo necesario para cumplir con todas las actividades que me propongo o tengo pendiente.

¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que te siguen y se motivan de tu día a día?

Para mí el secreto es vivir el ahora, y decidir hoy cambiar por una vida más saludable, es decidir hoy dejar de consumir azúcar, entonces si hoy decides vivir un presente diferente verás un notable cambio.

Hoy les digo a todas las personas que me siguen y de alguna manera se quieren motivar que vean lo valiosas que somos, multifacéticas y reales. Nunca crean que no pueden lograr algo que se propongan, ustedes son capaces de eso y mucho más. Tengan en cuenta que somos mujeres capaces de alcanzar todo lo que tenemos trazado en nuestra vida, en este momento tengo planeado escribir un libro y verás que lo voy a lograr entonces siempre quiero que busquen motivación en ustedes y lo conseguirán todo lo que se proponen.