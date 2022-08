Krysthel Chuchuca molesta con internautas por hacerle preguntas sobre su relación con José Ramón Barreto

Krysthel Chuchuca sorprendió a sus fanáticos al responder de manera contundente que no quiere que le pregunten más acerca de su vida personal. Sin embargo, la empresaria deja claro que todo tiene una razón.

El actor venezolano se enfrentó a un conflicto por medio de Instagram hace unos días. Por otro lado, Barreto le hizo caso omiso a los comentarios y continuó con su campaña por la salud de su madre. Sin embargo, las especulaciones nacen cuando su pareja no había compartido nada acerca de su suegra, y tampoco había respondido sobre los rumores de una supuesta bisexualidad de José Ramón Barreto.

“No sabía que ahora yo tengo que pasar un reporte de mi vida, si no subo fotos de Amelia que porque no subo, si no subo fotos de José Ramón que porque no subo fotos, ya basta dejen de ser ridículos”, expresó.

Un mensaje claro por parte de Krystel Chuchuca

La actriz y empresaria es muy activa en su cuenta de Instagram, y en un “preguntas y respuestas” fue muy enfática en decir que no tiene porque responder sobre su vida privada, pero dejó claro que no lo hace porque ella quiere compartir un mensaje diferente, en el que pueda aportar conocimientos y otras cosas positivas.

Por otro lado, sus detractores se mostraron indignados, y le recordaron que ella es un personaje público.

“No romanticen el chisme, no es normal que se quieran meter en tu vida por muy personaje público que seas; cada quien habre las puertas de su vida hasta donde quiere”, concluyó.

Sin embargo, la actriz en sus stories respondió que no quiere contar de su vida privada porque su anhelo es crear comunidades de mujeres empresarias y emprendedoras, pero si lo hace contando chismes, no podrá aportar nada bueno. Por otro lado, fanáticos de su trayectoría han decidido respaldarla en sus comentarios.

Sin duda, la pareja se ha mostrado más consolidada que nunca sin necesidad de exponer su amor en redes. De hecho cuando se estalló la polémica con el video, Chuchuca no le sumó importancia y aseguró que solo tiene “cabeza” para sus negocios.