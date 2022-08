Boda de JLO y Ben Affleck: La millonaria cifra que cobra su planificador de bodas

Un matrimonio que sin duda alguna quedará para la memoria. El evento que se ha vuelto una tendencia en los medios de comunicación incluso antes de comenzar, ya agotó la cuenta regresiva y parte este viernes, las campanas de boda repican nuevamente para la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck, quienes darán el ‘sí acepto’ por segunda vez, pero en esta ocasión por todo lo alto y no a escondidas, la ceremonia se realizará en una propiedad de Affleck, en Riceboro, Georgia.

Casa de Ben Affleck

Hasta donde se conoce, la intérprete de ‘El anillo pa cuando’ y Affleck se reunirán este viernes 19 de agosto con los más allegados, en una velada íntima que será el abreboca a todo lo que acontecerá este fin de semana. Sin embargo, fue cancelado por una caída que tuvo la mamá del actor.

Planificador de bodas

Cabe destacar que según recoge el portal Page Six, la pareja se ha dedicado a disfrutar del amor y no se ha preocupado por ningún otro detalle que no sea colocar la firma en los cheques, pues los recién casados contrataron a nada menos que Colin Cowie, un planificador de eventos de lujo que ha trabajado antes para celebridades como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Jerry Seinfeld y Nicole Kidman, un historial que lo ubican entre los organizadores más costosos de las estrellas. Según apuntan diversos medios, Cowie suele cobrar entre 25 mil y 25 millones de dólares por su trabajo.

¿Quién le dirá a Affleck que puede besar a la novia?

Como era de esperarse, no será el párroco de la ciudad quien oficie este matrimonio, todo en esta unión es particular. No fue hasta el pasado 17 de agosto que el nombre del encargado de dar el felices por siempre llegó a mano de los medios, Page Six, reveló que esta importante participación estará a cargo del coach de vida de celebridades, Jay Shetty.

Solo queda esperar las primeras imágenes de todo lo que será este magno evento.