Irina Baeva y Gabriel Soto: tras cancelar su boda la pareja se separó por esta poderosa razón

Tras haber anunciado que cancelarían su boda Irina Baeva y Gabriel Soto se separan y revelaron las razones por las cuales pasarán tiempo alejados. La noticia sorprendió a sus seguidores quienes llevan varios años esperando que formalicen su relación.

Irina Baeva y Gabriel Soto se separan por esta razón

Gabriel Soto fue quien reveló cómo sucedió su separación de Irina Baeva. En un encuentro con los medios a su llegada al aeropuerto de la CDMX, el actor dijo que sí está separado de su prometida, pero no se debe a una ruptura amorosa.

Los rumores sobre un posible rompimiento comenzaron cuando los usuarios notaron que desde hace unos meses la pareja de actores decidió dejar de compartir fotografías juntos en sus respectivas redes sociales y después cancelaron su boda.

Si bien la noticia sobre la suspensión de su boda tomó por sorpresa al público, la realidad es que ambos siguen comprometidos, pero no estarán juntos porque Irina regresó a su país natal.

“Sí se fue de viaje sin mí. Yo estoy trabajando y ella está de viaje, se fue a ver sus papás. No especulen, todo está perfectamente bien. Tenía tres años sin verlos.”

Otra de las razones por las cuales se separaron, se debe a que Gabriel Soto estará grabando una novela en Mérida, mientras que la actriz no tenía proyectos, por lo que regresó a ver a su familia a Rusia por una temporada.

“Tenía más de tres años de no ver a su familia. Entonces, me dijo ‘sabes qué, tú vas a estar grabando, te vas a ir a Mérida. Quiero ver a mis papás; los extraño, los necesito mucho. Qué padre que pudieras venir conmigo’. Pero no puedo ir, obviamente. Y fue a ver a su familia, es todo”

Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron hace varios años y debían casarse en 2020, pero el inicio de la pandemia por Covid-19 atrasó todos sus planes. Además, sucedió la guerra entre Ucrania y Rusia, que también atrasó sus planes ya que la familia de ella vive en aquel país.

Al respecto Soto dijo que planean esperar a que la familia de su novia pueda acompañarlos:

“Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse”.

Anteriormente la pareja desató sospechas de roces cuando frente a las cámaras, Irina regañó a Gabriel. Todo sucedió en el aeropuerto cuando un periodista la interrogó sobre los motivos de su viaje a Miami, ella contestó:

“Todo quieren saber, no les voy a decir... vamos a trabajar, todo lo quieren saber”.

Cuando se le hizo la misma pregunta a Gabriel Soto, él de inmediato contestó que iban a un evento de Univision, a lo que Irina le contestó molesta: