¿Recuerdas a la hermana de Auggie en ‘Wonder’? Así luce en la actualidad

Además del adorable protagonista, August Pullman, la exitosa película estadounidense Wonder contó con varios personajes que se robaron para siempre el corazón de los espectadores.

Entre ellos, se destaca Olivia “Via” Pullman, la dulce y solidaria hermana mayor de “Auggie”. En el largometraje, estrenado en 2017, la adolescente fue interpretada por Izabela Vidovic.

En aquella época, la actriz ya tenía varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación. No obstante, gracias a su interpretación de este entrañable papel, se dio a conocer en el mundo.

Desde entonces, han pasado 5 años en los que mucho ha pasado en la vida de esta estrella.

El aspecto actual de Olivia, la hermana mayor de Auggie en Wonder

Ahora, la actriz y cantante estadounidense de ascendencia croata está convertida en una hermosa y talentosa jovencita de 21 años que sigue desenvolviéndose con éxito en el medio artístico.

Tras su actuación en el filme dirigido por Stephen Chbosky, la intérprete continuó encadenando papeles en diferentes producciones, principalmente, para la televisión norteamericana.

En total, desde la última vez que encarnó a la hija mayor de Isabel y Nate Pullman, ha formado parte del elenco de seis proyectos televisivos, de acuerdo a su perfil en Imdb.

The Fosters (2015-2018), iZombie (2018), Veronica Mars (2019), Supergirl (2017-2021), Otra dimensión (2021) y Ley y orden: crimen organizado (2021) son las series en las que ha actuado.

Por otro lado, en el cine, Vidovic solo ha participado en dos cintas tras Wonder: el cortometraje Working It Out (2018) y la película de terror The Accursed (2021).

Esta última se trata de una producción independiente de Almost Normal Productions, la productora que la joven tiene junto a su madre, la actriz croata Elizabeta Vidovic, y la cineasta Kathryn Michelle.

“Escribimos, dirigimos y producimos películas que dan voz a las mujeres, no solo en la pantalla sino también detrás de la cámara. Si bien nuestras historias entretienen, también siempre transmiten un mensaje de fortaleza a las mujeres”, señalan en el sitio web de la empresa.

Además de actuar, Izabela también canta, compone canciones y toca varios instrumentos. Aunque todavía no ha lanzado una producción musical, comparte adelantos de sus temas en redes sociales.

En Instagram, la luminaria cuenta con más de 200 mil seguidores a los que, además de su música, les muestra en imágenes atisbos de su vida, sus proyectos actorales y lo mucho que ha crecido.