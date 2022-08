Piqué y su nueva novia: El arma secreta y de ‘venganza’ del futbolista contra Shakira

Un cuento de nunca acabar, la separación de Gerard Piqué y la cantante Shakira promete seguir acaparando titulares, cada vez son más los agravantes que se suman a esta historia de desamor y que tejen una nueva polémica, esta vez, ya no son los niños el tema de debate de la ex pareja, ahora todo apunta al terreno de lo personal, de resentimiento y hasta de venganza.

De acuerdo con uno de los paparazzis más famosos de la prensa rosa, Jordi Martín, el futbolista Gerard Piqué habría encontrado en su nuevo amor, el talón de Aquiles perfecto para molestar a la intérprete de ´Te felicito´ y lo estaría usando a su favor a modo de desquite.

Según expuso el periodista durante el programa Socialité, Piqué ya habría hecho la presentación oficial de esta relación, “va por las tardes con su nueva pareja a la casa de sus padres, que está justo al lado de la casa de Shakira. Eso la tiene totalmente devastada”, señaló Martín.

Cuando se cierra una puerta, no tarda en abrirse una ventana, así lo ha demostrado el astro del Barcelona, quien no tardó en darse una nueva oportunidad y quien no guarda ninguna discreción para mostrarse en público con Clara Chía Martí, quien de acuerdo con la prensa española, tiene 23 años y es una trabajadora de Piqué.

Clara Chía Martí sería la nueva pareja del futbolista profesional

“Los trabajadores le dicen a Shakira que están viendo a Piqué con su nueva novia”, detalló el paparazzi a Socialité.

Historia de venganza

Ahora la pregunte que surge ¿venganza por qué? Sencillo, según manejan los medios de entretenimiento oriundos del país del futbolista, este aún no le perdona a la barranquillera el hecho de que haya difundido un comunicado de su separación sin antes haberlo acordado.

Asimismo, el genio de la prensa rosa también argumentó lo mismo, de acuerdo con Martín, Piqué aseguró que dicho texto daña su imagen, por lo que decidió darle a “Shakira en donde más le duele”, un objetivo que de acuerdo con fuentes allegadas a la cantante, no le quedó pequeño, puesto que la colombiana asegura que Piqué “la quiere volver realmente loca”.

Hasta el momento el futbolista no ha dado una pronunciación oficial acerca de su nueva relación, sin embargo ya existe más de una foto que lo vinculan a Clara Chía Martí.