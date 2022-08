Andrés García reveló que ha recibido apoyo de Anahí y ella respondió: “tiene mi absoluto respeto”

Andrés García se encuentra pasando por momentos complicados debido a complicaciones de salud. Durante estos momentos ha recibido el apoyo de diferentes figuras del espectáculo, entre ellos Anahí, con quien mantiene una relación desde hace años.

Andrés García agradece a Anahí su apoyo

Andrés García le agradeció a Anahí que ya se haya comunicado con él y le brindara el apoyo que fuera necesario por medio de un video.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Ella es un encanto de mujer, actriz, era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”

También reveló cómo ha pasado los últimos meses y cómo la cantante se acercó a él.

“Que lo que se me ofreciera… Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes. Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”

¿Cómo se conocieron Andrés García y Anahí?

Fue durante la grabación de la telenovela Mujeres Engañadas, donde ella interpretaba el papel de Jessica Duarte Jiménez y el actor interpretaba el papel de su padre Javier Duarte Cortés.

Fue ahí donde nació su amistad y Anahí recientemente recordó:

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él”

Esto sucede después de que el actor revelara que desde hace mucho que no mantiene una relación con Luis Miguel, quien durante su infancia lo consideró como su tío.

Andrés García era un amigo muy cercano con los padres de Luis Miguel, Luisito Rey y Marcela Basteri. Por lo tanto conoció al cantante desde sus inicios en la música y fue testigo de su acenso a la fama.

Incluso existen fotos donde el actor aparece junto a Luis Miguel cuando él era niño.

Sin embargo con el paso del tiempo, cada uno hizo su vida y se separaron. Hace poco, el actor reveló en un en vivo que no ha tenido contacto con El Sol, pero no le guarda rencor por no visitarlo, por el contrario, lo entiende.

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”

Anteriormente dio en una entrevista con Ventaneando. En esa ocasión él reveló que hace tiempo se había molestado con Luis Miguel por que no le había hablado personalmente.

“Me parece una falta de respeto que me mande llamar por teléfono a mí por un tercero. No cab***, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y tú te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes a un tercero. Pero no le deseo nada malo.”

Además confesó que en algún punto Luis Miguel se cuestionó si él podría ser su verdadero padre y se lo preguntó directamente.