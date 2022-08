“Sí tuve una nueva relación, duró un mes”: Adriana Sánchez le pone fin a los rumores de un nuevo amor

Adriana Sánchez, más conocida como “La Bomba”, hace más de un mes confesó que su matrimonio llegó a su fin. Sin embargo, hace algunas horas por medio del canal digital de farándula, Calientitos TV se conoció que la mujer se encontraba en una nueva relación amorosa, los detalles se desconocían hasta que “La Bomba” decidió contar los detalles de la misma en su cuenta de Instagram.

Adriana Sánchez le pone fin a los rumores de un nuevo amor Calientitos TV.

Adriana Sánchez le pone fin a los rumores de un nuevo amor Calientitos TV.

Adriana Sánchez lo revela todo

Sánchez realizó un en vivo en su cuenta de Instagram en el que aclaró los rumores y explicó sobre las fotos que se filtraron de su nueva pareja. La guayaquileña comenzó diciendo que sí, efectivamente tuvo una relación, pero que todo terminó porque el hombre tenía cosas con las que ella no coincidia. “Si tuve una nueva relación, duró un mes. Esteban siempre estuvó al tanto de todo lo que estaba pasando en mi vida amorosa”, inició contando.

Además, dejó claro que ella está separada de su esposo hace algunos meses.

Por otro lado, contó que él hombre con el que salía comenzó a amenazarle y extorsionarle por no querer continuar con la relación. “Cuando le pedí que dejemos la relación ahí, él me dijo que va a contar todo lo que vivimos, iba a buscar a mi familia a Esteban (pero Esteban siempre supo de esta relación) y bueno me amenazó con todo lo que pudo”. explicó.

Adriana Sánchez En vivo de Instagram

Finalmente, confesó que este hombre la comenzó a amenazar desde hace mucho tiempo por lo que ella decidió tomar acciones legales para precautelar su vida y la de su familia. También, contó que la mañan de este lunes 15 de agosto puso una demanda encontra de este hombre. “Hoy vine de la corte y puse una demanda contra este chico. A mi lado siempre estuvo Esteban. Así que para todos aquellos que me van a criticar les anticipó que de esta relación ya sabía mi esposo. Si hago bien las cosas juzgan y si no también, ya no me importa lo que digan”, expresó.

¿Adriana Sánchez volvió con su esposo?

La pregunta que muchas personas se han hecho es que si la ecuatoriana volvió con su aún esposo y ella no dudó en contestarles. “No volví con mi esposo, no sé que puede pasar más adelante, pero él es un hombre increíble y maravilloso”, concluyó.

Adriana Sánchez Captura de pantalla.

Hace más de tres años Adriana Sánchez se mudó hasta Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a su esposo y dos hijos. La decisión fue tomada por el proyecto laboral que en ese entonces se le presentó a su esposo, y ella decidió respaldar esa oportunidad. El amor parece aún estar intacto, tal como lo muestra la guayaquileña en sus stories de Instagram.