Andrés García y Luis Miguel: así nació la amistad entre los famosos que hoy nadie recuerda

Andrés García y Luis Miguel tienen una historia que es poco conocida por el público. Ambos mantenían una relación cercana durante la juventud del cantante, sin embargo esto parece haber cambiado con el tiempo, pues actualmente Andrés García padece cirrosis y declaró que Luis Miguel no lo ha visitado.

Andrés García y Luis Miguel: así se conocieron

Andrés García era un amigo muy cercano con los padres de Luis Miguel, Luisito Rey y Marcela Basteri. Por lo tanto conoció al cantante desde sus inicios en la música y fue testigo de su acenso a la fama.

Incluso existen fotos donde el actor aparece junto a Luis Miguel cuando él era niño.

Sin embargo con el paso del tiempo, cada uno hizo su vida y se separaron. Hace poco, el actor reveló en un en vivo que no ha tenido contacto con El Sol, pero no le guarda rencor por no visitarlo, por el contrario, lo entiende.

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”

Andrés García declaró que él mismo sabe cómo es el mundo del espectáculo y los sacrificios que se tienen que hacer para lograr el éxito, por lo tanto no tiene reproches para el famoso.

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos’ , les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”

Finalmente concluyó que no existe ningún desacuerdo entre ellos, simplemente es cuestión de las ocupaciones profesionales que los alejan.

“Por eso, no le tomo a mal de ninguna manera a Luis Miguel que esté ocupado atendiendo su trabajo, público, además de montar sus show, porque los cantantes tienen que escoger sus canciones, ensayarlas; los actores igual tenemos que ensayar las películas, en mi caso era ensayar de todo, porque yo dirigía, producía y actuaba o sea que nunca tenía tiempo”

Esto contrasta con las declaraciones que anteriormente dio en una entrevista con Ventaneando. En esa ocasión él reveló que hace tiempo se había molestado con Luis Miguel por que no le había hablado personalmente.

“Me parece una falta de respeto que me mande llamar por teléfono a mí por un tercero. No cab***, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y tú te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes a un tercero. Pero no le deseo nada malo.”

Además confesó que en algún punto Luis Miguel se cuestionó si él podría ser su verdadero padre y se lo preguntó directamente.