Thalía: fans aseguran que quiere imitar a Shakira con su última ocurrencia

Thalía presumió con sus seguidores un video que provocó nostalgia entre quienes la siguen desde sus inicios. La mexicana presumió un talento poco conocido al tocar una guitarra similar a la que usó en 1990, pero su video desató comparaciones con Shakira entre los usuarios de redes sociales.

Thalía presume su talento con la guitarra y la comparan con Shakira

Todo comenzó cuando Thalía presumió por medio de un video en redes sociales un especial regalo que recibió. Se trató de una guitarra inspirada en la que usó en 1990. Su nuevo instrumento llegó acompañado de varios regalos que la famosa mostró a sus seguidores.

Por medio del video, la famosa reveló que la guitarra le hizo recordar buenos momentos de los inicios de su carrera y compartió el mensaje:

“En verdad que se pulieron mis amigos de @cream.guitars con mi guitarra😍 Luis Ortiz no se que me gustó más! Si la guitarra, la cajita de “Thalia meme tiki tiki ti”, la canción de arrasando, la pitufina o la carta/pergamino 🤗😂👌🏼 Que detallistas todos, y que calidad de sonido tiene mi guitarra! Ya se que me la diseñaste a mi pero @tommymottola la toca a diario! me la quiere bajar pero no me dejaré 🤭 Mil gracias team Cream, espectacular el producto y el trato que dan! Vamos por más para la colección Mottola-Sodi”

Posteriormente, publicó un video tocando la guitarra, lo cual provocó polémica entre sus fans. Algunos opinaron que le hacían falta clases para poder desarrollar sus habilidades e incluso comentaron que ella no sabía componer música.

“Tu ni sabes usarla, mucho menos componer”

“Unas clases de guitarra no te caen mal”

Pero lo que más llamó la atención, fue que algunos señalaron que la famosa había intentado imitar a Shakira al tocar la guitarra, pues la colombiana es famosa por su habilidad con los instrumentos.

“Siempre copiando a Shakira. Ya que solo Shakira agarra la guitarra y demás instrumentos”

Pero sus fans salieron en su defensa y recordaron que Thalía había debutado en el entretenimiento antes que Shakira y que sus carreras son muy diferentes, pues Thalía se dedica a la actuación.

“Thalia surgió antes de Shakira. Shakira és fanática de Thalia”

Fue en 2016 cuando Thalía reveló que estaba aprendiendo a tocar la guitarra que había comprado 27 años antes. En ese momento la famosa dijo que siempre intentaba aprender cosas nuevas y esperaba poder compartir lo aprendido con sus fans.

“Practicando guitarra. Nunca es tarde para aprender algo nuevo y siempre es emocionante y divertido. Esta guitarra la tengo desde el 89 y apenas estoy aprendiendo a acariciarla. ;-) ... Siempre existe algo nuevo bajo el sol que llene de ilusión tu corazón. Búscalo y atrévete, y verás que descubrirás más cosas nuevas sobre ti”

Uno de sus principales apoyos, es su esposo, quien es un gran aficionado a este instrumento y ha mostrado su habilidad por medio de videos que la famosa comparte con sus seguidores.