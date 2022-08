‘Lizzie McGuire’ se estrenó hace 21 años y así cambiaron los actores (una ahora está en el ejército)

Entre las series de televisión infantiles que para siempre vivirán en los recuerdos y corazones de toda una generación de televidentes en todo el mundo, sin lugar a dudas, se destaca Lizzie McGuire.

Estrenada en enero del año 2001, el clásico de Disney Channel logró acaparar al público con las aventuras de su dulce protagonista, su alter ego animado y sus mejores amigos, Miranda y “Gordo”.

A lo largo de 65 episodios, divididos en dos temporadas, Lizzie enfrenta problemas cotidianos de los adolescentes mientras cursa la secundaria. En cada episodio trataba tópicos banales con humor.

No obstante, también se llegaron a tocar algunos temas tabúes para la época, como los desórdenes alimenticios o determinados aspectos de las relaciones sentimentales.

El cambio de los actores de Lizzie McGuire

Lamentablemente, todo tiene su final y el de esta comedia coming-of-age fue en febrero de 2004. Desde entonces, han transcurrido 18 años en los que mucho ha cambiado la vida de sus actores.

A continuación, te mostramos el ayer y hoy del elenco principal de la inolvidable serie Lizzie McGuire.

Hilary Duff- Lizzie McGuire

Con tan solo 13 años de edad, Hilary Duff saltó a la fama mundial interpretando a Elizabeth “Lizzie” McGuire. Tras la serie, la estrella siguió imbatible expandiendo su carrera como actriz y cantante.

En la actualidad, Duff tiene 34 años y sigue actuando. Además, es una exitosa empresaria y escritora de ficción. La serie How I Met Your Father (2022) es su última producción como protagonista.

Con respecto a su faceta musical, tras años cosechando triunfos, se alejó de esta industria en 2016. A la par de su vida profesional, la eterna Lizzie McGuire ha formado una hermosa familia.

Tras algunos tropiezos en el terreno sentimental, la superestrella encontró al amor verdadero en el músico Matthew Koma, con quien se casó en 2019. La artista además es madre de tres hijos.

El mayor se llama Luca, tiene 10 años y es fruto de su primer matrimonio con Mike Comrie. Mientras, con Koma, tuvo a sus hijas Banks Violet y Mae James Bair, de 3 y 1 año, respectivamente.

La carrera de Hilary Duff despuntó tras protagonizar 'Lizzie McGuire' | Instagram

Lalaine-Miranda Isabella Sánchez

La actriz y cantante Lalaine se ganó el corazón de todos con su interpretación de Miranda Isabella Sánchez, la mejor amiga de la protagonista y la más propensa a meterse en líos.

Después del proyecto, la intérprete de raíces filipinas continuó trabajando como actriz en producciones para el cine y la televisión, aunque ninguna de la envergadura de Lizzie McGuire.

La histrionisa de ahora 35 años interpretó su último papel en la película Definition Please (2020).

Lalaine era Miranda Isabella Sánchez en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Adam Lamberg-David Zephyr “Gordo” Gordon

Adam Lamberg dejó una huella imborrable dando vida a Gordo, el mejor amigo de Lizzie que quería ser cineasta, se caracterizaba por sus buenos consejos y estar enamorado en secreto de ella.

Luego de la serie, Lamberg continuó actuando en proyectos para la pequeña y gran pantalla hasta el año 2008, cuando protagonizó el largometraje independiente Beautiful Loser.

Tras filmar este proyecto, abandonó la actuación y se dedicó a su educación. Se especializó en Geografía en la Universidad de California en Berkeley y completó una maestría en administración pública.

Al presente, el retirado actor tiene 37 años y se mantiene alejado de redes sociales. Lo último que se supo de él es que trabajaba en el Centro de Artes de Irlanda en la ciudad de Nueva York; informó Glamour.

Se esperaba que hiciera su regreso triunfal a la actuación, nuevamente en la piel de Gordo, en el reboot de Lizzie McGuire que Disney+ iba a lanzar pero el proyecto se canceló en 2020.

Adam Lamberg era David Zephyr "Gordo" Gordon en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Jake Thomas- Matthew “Matt” McGuire

El histrión infantil Jake Thomas mostró su gran talento dando vida a Matt, el hermano de 9 años de Lizzie que siempre busca molestarla o embarcarse en aventuras arriesgadas.

Después de la serie, Thomas siguió actuando y probó suerte en la música con el lanzamiento de un álbum en 2006. Su carrera actoral fue bastante prolífica hasta el año 2011.

A partir de entonces, decidió diversificarse y desempeñarse en otro campo que lo llena de pasión: la fotografía profesional. Hoy en día, es un fotógrafo cotizado.

Jake ha trabajado tras la lente en importantes campañas publicitarias. Además, ha hecho exposiciones de sus fotos de las que también presume en redes sociales. Igualmente ha dirigido videoclips y cortos.

No obstante, no ha abandonado su carrera actoral. Al contrario, sigue actuando pero en roles selectos. En este momento, tiene 32 años y su más reciente actuación fue en la serie S.W.A.T. (2019).

Jake Thomas era Matthew "Matt" McGuire en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Hallie Todd-Joanne “Jo” McGuire,

Por su parte, la actriz, escritora y productora Hallie Todd cautivó al público personificando a Joanne “Jo” McGuire, la madre de Lizzie y Matt. En la serie, ella siempre busca ayudar a su hija y aconsejarla.

Actualmente, tiene 60 años y sigue actuando. A la par, tiene su productora familiar y además se dedica a dictar clases de actuación. La película The Last Champion (2020) es su proyecto más reciente.

El filme fue dirigido por su esposo, Glenn Withrow, y producido ejecutivamente por ella. Además, ambos coescribieron el guion junto con su hija, la productora de cine Ivy Withrow.

Hallie Todd era Joanne "Jo" McGuire en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Robert Carradine-Sam McGuire

El intérprete Robert Carradine se grabó en la mente de todos dando vida a Sam McGuire, el padre de Lizzie y Matt y esposo de Jo. En algunos episodios, ayuda a su hija a comprender la vida.

En la actualidad, el también padre tiene 68 años y continúa presente en el mundo de la actuación. La película High Holiday (2021) es su último proyecto hasta la fecha.

Robert Carradine era Sam McGuire en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Ashlie Brillault-Kate Sanders

La actriz Ashlie Brillault debutó en el mundo de la interpretación dando vida a Kate Sanders, la frenemy de Lizzie, a quien disfruta fastidiar pese a que fueron amigas en la infancia.

Después de la serie, se retiró de la actuación para centrarse en su educación. Desde entonces, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Denver y siguió una carrera en el campo.

Según Imdb, Brillault aparte estudió Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de California. Asimismo, ahora es abogada defensora penal en The Law Offices of David Givot y The Law Offices of David Borsari.

El día de hoy, Ashlie tiene 35 años, está casada y es madre de una hija de 7. Vive en California con su familia.

Ashlie Brillault era Kate Sanders en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Clayton Snyder-Ethan Craft

En Lizzie McGuire, Clayton Snyder hacía suspirar a todas las chicas del colegio por su atractivo físico en la piel de Ethan Craft, el crush no muy brillante de la protagonista.

Tras finalizar el proyecto con el que debutó, Snyder puso en pausa su carrera para asistir a la secundaria y la universidad. No obstante, una década después, en el año 2014, volvió a la actuación.

La película televisiva The Maltese Holiday (2021) y la miniserie Wayward Guide (2020) son las últimas producciones en las que ha participado como actor. También sigue activo en el teatro.

A la par de todo, el actor de ahora 34 años es también agente de bienes raíces, orgulloso esposo de la actriz Allegra Edwards y padre de un bebé recién nacido en julio que bautizaron como Howard.

Clayton Snyder era Ethan Craft en 'Lizzie McGuire' | Instagram

Carly Schroeder-Melina Bianco

Por último, pero no menos importante, hay que recordar a Carly Schroeder. La actriz brilló en la serie siendo una niña en los zapatos de la traviesa mejor amiga de Matt que luego se vuelve su novia.

Luego de despedirse de la producción, Schroeder siguió estudiando y actuando en diferentes producciones hasta 2018. Y es que, ese año, decidió retirarse de la actuación y se inscribió en el Ejército estadounidense.

La actriz retirada contó a TMZ que esta era una decisión que había estado contemplando por un tiempo tras ser inspirada por su padre militar a enlistarse.

“Lo he estado considerando por un tiempo y es una gran elección, pero afortunadamente mis padres y mi hermano pequeño me apoyaron mucho”, expresó.

“Mi padre en realidad estaba en el Ejército, era un médico de ‘boina verde’, y mi hermano pequeño, Hunter, ahora está en la infantería de marina”, compartió.

Actualmente, Carly tiene 31 años y sigue dedicada a su carrera militar. Además, forma parte de Operation Underground Railroad, un equipo que se dedica a rescatar a los niños de la trata de personas.