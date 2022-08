10 peores películas de superhéroes (según la crítica): Jennifer Garner protagoniza una

En el cine de superhéroes, como en el mundo del séptimo arte en general, hay producciones que son extraordinarias en todos los aspectos y otras tan malas que nunca debieron salir a la luz.

En el último caso, debido a las masas que ama este género cinematográfico, a veces no les va fatal en taquilla, pero no se salvan de que los expertos les den las terribles calificaciones que se merecen.

Las películas de superhéroes peor valoradas por los críticos

A continuación, te presentamos una recopilación de 10 películas de superhéroes con las peores reseñas y calificaciones en el sitio web especializado Rotten Tomatoes.

Fant4stic (2015)

Bajo la dirección de Josh Trank, el reboot de Los cuatro fantásticos no solo fue un sonoro fracaso en la taquilla, también recibió terribñes reseñas de la crítica.

De acuerdo a los versados en la materia, los cambios a la historia original, el tono serio y el ambiente realista hizo de esta una propuesta aburrida. En Rotten Tomatoes, su aprobación es del 9 por ciento.

“Una pieza de producto de marca mal construida, mal ejecutada y torpe que se reproduce como si hubiera sido escrita por una pieza de software que alimentó todos los guiones de películas de superhéroes hasta la fecha (…)”, fue la definición de Jason Bailey de Flavorwire.

Green Lantern (2011)

A pesar de sus grandes efectos para la época de su estreno y contar con un protagonista tan talentoso y carismático como Ryan Reynolds, Green Lantern no logró convencer a nadie.

¿El motivo? Principalmente, su historia confusa y libreto endeble. Los expertos le dieron apenas un 26 % de calificación.

“Solo vale la pena verlo ahora para ver cómo matar una franquicia de superhéroes desde el principio”, dijo James Croot de Stuff.co.nz sobre la película.

Años después, su director, Martin Campbell, reconoció que no debió hacerla. “La verdad es que la película no funcionó. Esa es la clave, y yo soy, en parte, responsable de ello”, confesó a ScreenRant

“Las cintas de superhéroes no son lo mío, y por esa razón no debería haberla hecho”, concluyó.

X-Men: Dark Phoenix (2019)

La cinta X-Men: Dark Phoenix marcó el final de la franquicia de los X-Men bajo el mando de Fox. Lamentablemente, la historia de mutante Jean Grey finalizó generando una gran decepción.

Los expertos le otorgaron una aprobación del 22 por ciento. En cuanto a la taquilla, la cinta a duras penas logró recuperar la inversión del estudio en su realización.

“El espectáculo es entretenido, hasta cierto punto, pero incluso la magia digital se desgasta, y Dark Phoenix se convierte en un miasma estándar de explosiones, colisiones y campos de fuerza arremolinados”, evaluó Joe Morgenstern del Wall Street Journal.

Ghost Rider: Spirit Of Vengeance (2011)

La primera cinta sobre el antihéroe Johnny Blaze no fue muy bien recibida por la crítica, pero a su secuela, Ghost Rider: Spirit Of Vengeance, le fue mucho peor.

En Rotten Tomatoes, los expertos le otorgaron un 18 por ciento de aprobación, mientras el público le dio un 31% al proyecto protagonizada por Nicolas Cage.

“Esta es una película aburrida. La extravagancia exagerada no puede ocultar que los 95 minutos completos representan un gran festival de siestas”, opinó James Berardinelli de ReelViews.

Morbius (2022)

Protagonizada por Jared Leto, la película que narra la historia de Morbius, uno de los villanos de Spider-Man en los cómics, aterrizó en los cines este año arropada por críticas malas.

Los especialistas le dieron un 16% de calificación. “Se desmorona en el punto medio debido a su guión débil y, a veces, risible y la falta de poder estelar de Jared Leto. Sin embargo, tiene un cierto atractivo de película ‘B”, dijo sobre la cinta Peter Canavese de Celluloid Dreams.

Batman & Robin (1997)

A pesar de contar con un elenco de lujo compuesto por estrellas como George Clooney, la cinta que traía el color y humor al mundo de Batman le fue muy mal entre la crítica.

Los cinéfilos expertos le dieron un 12 por ciento de aprobación a la película dirigida por Joel Schumacher por llevar la ridiculez al extremo. El público, un 16 %.

“Batman & Robin definitivamente no fue el mejor logro del difunto gran Joel Schumacher, es uno que definitivamente vivirá en la infamia, y una película de la que la gente aún puede encontrar alegría, a pesar de sus muchos defectos. El exceso nunca muere”, dijo al respecto Andrea Thompson de The Spool.

Elektra (2005)

La cinta sobre la asesina de Marvel, protagonizada por Jennifer Garner, fue apaleada por la crítica por su mal guion y sus diálogos nada inteligentes. Hasta la fecha, tiene un 11 % de calificación.

“El problema es que Elektra no se encuentra entre los personajes más convincentes. Ella no tiene suficiente humanidad y la historia no tiene suficiente profundidad para sostenernos entre las escenas de lucha”, comentó Matthew Reynolds de Hollywood.com de este spin-off de Daredevil.

Catwoman (2004)

Protagonizada por Halley Berry, la película se alejó por completo del personaje nacido en los cómics de Batman para presentar otra Catwoman que gana poderes sobrenaturales de forma misteriosa.

El filme, en donde la heroína lucha para detener a una malvada empresaria del mundo de los cosméticos de lanzar una crema con efectos letales, obtuvo críticas muy negativas.

De hecho, apenas acumuló un 8% de aprobación de los expertos. Roberto Sadovski, de Empire Magazine, opinó: “Solo vale la pena ver esto si puedes manejar personajes superficiales y escenas de acción aburridas y plásticas por el bien de las risas involuntarias”.

Supergirl (1984)

El largometraje protagonizado por la prima de Superman, Kara, fue duramente criticada por sus malos efectos especiales y la falta de atractivo tanto en la protagonista como en su historia.

Tiene una calificación del 9%. “Si Supergirl, como disparate heredado de la serie supermanesca, es un fracaso, se debe, sobre todo, a que la película es un completo desastre de producción”, juzgó Octavi Marti de El País.

Max Steel (2016)

Finalmente, la peor película de superhéroes para los críticos es Max Steel, la adaptación cinematográfica de live-action de la línea de juguetes homónimas.

La cinta logró ganarse, nada más y nada menos, que un 0 por ciento de aprobación por parte de la crítica. Los fans tampoco la rescatan: le dieron un 48% de calificación.

Sobre la cinta, Sam Fragoso de TheWrap sentenció: “Un espectáculo sin espectáculo, un éxito de taquilla amorfo y otoñal que simplemente se sienta allí, suspendido en el aire, mientras te sumerges en su incesante banalidad”.