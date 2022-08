“Me quitaron a mi papi, a mi todo”: hija del periodista Gerardo Delgado despidió a su padre con un emotivo mensaje

La hija del periodista Gerardo Delgado se pronunció a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook. La menor reveló varios de los sueños que anhelaba cumplir junto a su padre. El periodista fue asesinado al estilo sicariato en Montecristi, provincia de Manabí mientras estaba en su auto con una de sus hija y un compañero de trabajo.

Una carta llena de amor y desconsuelo

“No entiendo por qué la vida es tan injusta, no entiendo cómo le quitan la vida a alguien tan bueno de una manera tan cruel. Papi, ibas a llegar a viejo y te iba a cuidar, me dejaste sola, me dejaste antes de tiempo. Te dije pa’ cuando cumpla 20 y usted 40 nos tomamos una foto que diga 40 y 20. ¡NO TE DEJARON LLEGAR A LOS 40!”, comenzó la menor.

No es para menos, Anahí continuo describiendo lo que vivió un día antes al ataque y además dejó ver cómo se está sintiendo en este momento. “Es que sigo sin creerlo. Para mi esto es una mentira, una pesadilla y quiero despertar. Ayer hablamos, estábamos cantando, te dije: ‘Pa’ yo soy Nigga y tú eres duende’, hiciste una broma y dijiste ‘Ay es que me da vergüenza’, pero igual me seguiste el juego. Me dijiste ‘mija está guapa hoy, ¿por qué te arreglas tanto, a quién vas a ver?’, me reí”, expresó.

“No entiendo de verdad, no entiendo qué es lo que le he hecho a la vida para que me quite a mi mejor amigo, porque eras tú quien me consolaba cuando lloraba, quien sabía todos mis secretos, a quien le contaba todo, pero absolutamente todo. ¿Y ahora, a quién le voy a contar lo que me pasa? ¿A quién le diré ‘papi no sabe lo que me pasó, es que solo a mí me pasa’?”, añadió.

“Recuerdo que ayer dijiste ‘Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo, Dios es bueno’ y yo tengo un poco de rencor hacia ese Dios, porque un Dios bueno me quitó al amor de mi vida, me quitó a mi papá, me quitó a mi mejor amigo, a ¡mi hermano! Hace un año estaba llorando por la muerte de mi hermana y ahora lloro por la tuya. Papi tú me dijiste que no me querías ver mal, pero esto me tiene muy mal, ya no sé cómo seguir sin ti, no puedo continuar, me duele tanto todo esto, no entiendo cómo hay gente tan mala como para hacer lo que te hicieron”, agregó.

“Trataré de dejar todo en manos de ese Dios bueno que creías que existe. Como dijiste, yo seré tu legado. Yo voy hacer todo lo que te dije, todo lo que te prometí que sería. Como me dijiste ve por tu sueño, lo haré por ti papá. Cada logro mío será tuyo y seré la mujer que siempre quisiste que me convirtiera”, también recalcó.

La Hija del Periodista Gerardo Delgado lanzo un Comunicado en su red Social de Facebook pic.twitter.com/lV87r92UNe — Noticias virales Ec (@NotiViralesEc) August 11, 2022

Finalmente, Anahí deja ver lo desconsolada que se encuentra por tan dolorsa situación y, termina su texto despidiéndose de su papá con los te amo más sinceros.

“Te amo papito, te amo mucho, siempre estarás en mí, para mí sigues vivo. Porque no se muere quien se va, solo quien se olvida, y tú jamás serás olvidado. Hiciste tanto en tan poco y te prometo que siempre serás recordado. Espero te encuentres en algún cielo lejos de tanta maldad, que estés descansando en paz y junto a mi hermana porque eso quisiste siempre, hacer las cosas bien para algún día volver a verla. Ve papi, ve con ella, nos veremos pronto”, concluyó.