Eulises Alvarado reveló que José Ramón Barreto fue quien filtró el video íntimo con Emma Guerrero

El video íntimo de la actriz Emma Guerrero y José Ramón Barreto estuvo en el ojo del huracán hace dos años. Hasta la noche del miércoles 10 de agosto cuando Eulises Alvarado el también actor revivió la polémica revelando fuertes secretos de José Ramón Barreto.

En una actividad de preguntas y respuestas en el Instagram del actor Eulises Alvarado hay una pregunta que los internautas no dudan en hacer y, es que cuando actúaban en la telenovela juvenil “A puro corazón” se los vinculaba sentimentalmente. Eulises no dudó en responder que sí tuvo una relación amorosa con el actual novio de la ecuatoriana Kristel Chuchuca.

“Está es la pregunta que no puede faltar, hoy decidó responderla porque sí. Él y yo tuvimos como una relación mientras grababamos el proyecto ‘A puro corazón’ no terminamos bien y en venganza él decidió hacer una entrevista que se le fue de las manos, la gente empezó a dudar y él para cuidarse publicó el video íntimo con la actriz ecuatoriana (Emma Guerrero)”.

El video íntimo que acorraló a la actriz al borde de pensar en suicidarse

Definitivamente el mundo digital es un hueco para los señalamientos y los llamados al morbo. Sin embargo, hoy sale a la luz quien fue la detestable persona que filtró este video. Vale recordar el linchamiento mediático que acorraló a Emma Guerrero al punto de tener pensamientos suicidas.

En declaraciones a un medio de comunicación, Emma lamentó que las mujeres son quienes la atacan y no piensan en que podría suceder este caso con cualquier persona.

Las lamentables imagenes afectaron su integridad, su imagen y hasta llegó a generar consecuencias psicológicas muy fuertes. Al punto que ella dice que cuando se enteró quiso matarse por las circunstancias de todo el escándalo que vive a causa de esto.

“Mi mamá no me quería dejar sola porque en verdad se me pasó -millón veces por la cabeza- matarme. No lo puedo creer todavía. La gente comenta cosas que yo dije en el video y son súper malintencionados”, dijo con lágrimas en sus ojos y con la voz entrecortada.

Vale recordar que José Ramón Barreto hizo un video en el que pidió que dejen de juzgar y criticar la situación al parecer alguna persona de mal corazón filtró algo íntimo que sucedió hace dos años cuando eran dos personas solteras. Sin embargo, hasta el momento la única respuesta por parte de José Ramón Barreto ha sido una imagen con un fondo negro y un texto. “Contratiempos que sí son reales”.