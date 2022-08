5 famosos calvos cuando tenían cabello: Erik Rubín ostentaba una larga melena

En la industria del entretenimiento a nivel global hay varios actores, cantantes, conductores y personalidades que se han distinguido durante años por ser orgullosamente calvos.

A causa de esto, muchos no solo especulan si realmente no tendrán cabello o si solo se trata de un corte para lograr determinado look, también se preguntan cómo se veían cuando tenían pelo.

El antes y ahora de famosos calvos cuando tenían pelo

Si también quieres saciar estar curiosidad, a continuación, te mostramos cómo se veían 5 famosos que ahora son calvos cuando tenían cabello:

Pitbull

Desde que lanzó su álbum debut en 2004, Armando Christian Pérez –su nombre de pila– se ha mostrado completamente calvo.

No obstante, durante su juventud, tenía cabello e incluso gustaba hacerse peinados. Tal como lo prueban sus retratos de esta época que circulan en redes sociales.

Erik Rubín

A comienzos de los años 80, cuando se sumó al grupo Timbiriche, el cantante Erik Rubín destacaba entre sus compañeros por ostentar una larga cabellera castaña y ondulada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el look del artista cambió hasta quedarse con el que lleva desde hace varios años: totalmente calvo.

Dwayne Johnson

El actor Dwayne Johnson también se ha hecho famoso las últimas décadas luciendo con orgullo su cabeza calva; empero, esto no siempre fue así.

Durante una gran parte de su vida, “The Rock” tuvo un cabello rizado negro. De hecho, incluso cuando comenzó su carrera, tenía una melena corta.

Lupillo Rivera

El cantante Lupillo Rivera es fácilmente reconocido por su cabeza rapada y su bigote negro. No obstante, las fotos de su adolescencia, revelan cómo se veía cuando tenía cabello.

Al igual que Johnson, cuando se inició en el mundo del espectáculo, el hermano de Jenni Rivera llevaba una cabellera corta.

Vin Diesel

Durante décadas, el actor Vin Diesel se ha caracterizado por su cabeza rapada. De hecho, este rasgo es considerado como parte de la imagen personal del protagonista de Rápidos y Furiosos.

Sin embargo, en su infancia y adolescencia antes de adoptar esta imagen, Diesel tenía un cabello oscuro y rizado que solía lucir con estilo corto que le sentaba muy bien.