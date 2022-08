10 datos de ‘El diario de Bridget Jones’ que quizás no conocías: Kate Winslet pudo ser Bridget

Entre los muchos clásicos de la comedia romántica que se ganaron un lugar en los corazones de las audiencias en el mundo, sin duda alguna, se encuentra la cinta británica El diario de Bridget Jones.

Estrenada en 2001, la película conquistó narrando la historia de una mujer en sus 30, llena de complejos y con una vida amorosa en crisis que encuentra el amor real en quien menos lo espera.

Gracias al éxito de la cinta, las vivencias de Jones se extendieron en otras cintas donde su peculiar protagonista ha atravesado toda clase de vivencias y el público fiel ha reído y llorado junto a ella.

Los secretos detrás de El diario de Bridget Jones

Sin embargo, hay mucho más de esta taquillera saga cinematográfica, protagonizada por Renée Zellweger y Colin Firth, de lo que el público ha visto en la gran pantalla.

A pocos meses para que presuntamente comience el rodaje de la cuarta parte de la trama, a continuación, te contamos 10 secretos del detrás de escena del primer filme que quizás no sabías.

Todo comenzó en un periódico

Aunque la mayoría conoció esta historia en el cine, El diario de Bridget Jones en realidad está basada en una novela del mismo nombre que nació en las páginas de un periódico.

La escritora Helen Fielding creó al personaje principal y su historia originalmente para una columna anónima de un diario. Mientras se publicaba, el relato se convirtió en todo un éxito que duró años.

Gracias a esto, la autora llevó la historia a una novela que se publicó en 1996. El libro vendió millones de copias y se ganó varios galardones. Posteriormente, escribió una segunda y tercera parte.

Mark Darcy está inspirado en el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio

Desde la publicación de su primera obra, Fielding ha enfatizado que la historia de Bridget Jones está basada en Orgullo y Prejuicio.

Asimismo, el galán principal de la trama, Mark Darcy, está inspirado en el gran amor de la protagonista de la novela de Jane Austen: el señor Darcy.

En cuanto a su descripción física, la escritora se basó en la imagen de Colin Firth, quien había interpretado a este rol en la adaptación de la obra a una serie homónima estrenada en 1995.

Curiosamente, Firth fue quien terminó interpretando a Mark Darcy.

La pelea entre Mark y Daniel no fue ensayada

Una de las escenas más memorables de El diario de Bridget Jones fue la pelea que protagonizaron los personajes de los actores Hugh Grant y Colin Firth.

En el filme, la secuencia sorprendió al público principalmente por lo real que parece el pleito entre los pretendientes de Bridget. Lo que nadie se imaginaba era que de verdad lo era.

La pelea entre Mark y Daniel en 'El diario de Bridget Jones' no fue ensayada | Pinterest

Los intérpretes confesaron en varias entrevistas que esta escena entre ellos realmente no estaba coreografiada sino improvisada pues rechazaron la intervención de dobles de acción.

El enorme trabajo de Renée Zellweger para perfeccionar su acento británico

Cuando se anunció que la actriz estadounidense Renée Zellweger protagonizaría la exitosa historia, se desató una gran controversia debido a que no era inglesa.

No obstante, la estrella demostró ser la opción perfecta para el papel no solo con una interpretación de alta calidad, sino ambién haciendo todo en sus manos para encarnarlo de la mejor manera.

Tal como subir de peso y trabajar de manera incansable para lograr el perfecto acento británico.

Con el fin de lograr esto último, Zellweger se mudó a Londres tres meses antes de arrancar el rodaje, contrató a una coach de dialectos para practicar y salía a las calles a conversar con los locales.

De esta manera, la actriz logró dominarlo con maestría. De hecho, lo mantuvo incluso fuera de escena por lo que nadie escuchó su verdadero acento estadounidense sino hasta la fiesta de fin de las grabaciones.

“Era muy técnico”, contó Renée al New York Times. “Querían un acento muy específico de una clase social particular en un área particular fuera de Londres. Comenzamos pronunciando en exceso y hablando el inglés de la reina, luego retrocedimos un poco. Llegó a ser un hábito”.

Renée además se filtró en una editorial de libros como trabajadora

Sin embargo, lo del acento no fue todo lo que hizo para prepararse para interpretar el rol. Renée Zellweger además trabajó en una editorial de libros de Londres encubierta por tres semanas.

Bajo el nombre de Bridget Cavendish, la intérprete practicó el ser británica y el hacer relaciones públicas para una editorial. Al final, nadie se dio cuenta de quién era y que no era su acento real.

“Se nos ocurrió un plan: ella sería Bridget Cavendish, Bridget por razones obvias y Cavendish como ella se haría pasar por la hermana de Jonathan Cavendish, un amigo de uno de los presidentes de nuestra compañía”, contó a The Guardian una publicista de la editorial en donde trabajó.

Gracias a esta actuación, la histrionisa obtuvo su primera nominación al Oscar.

Colin Firth aparece en la novela

En la novela, Colin Firth era el actor favorito de la protagonista, quien incluso logró entrevistarlo. Al final, como mencionamos, también sería parte de la película, aunque no en su propia piel.

Colin Firth robó corazones dando vida a Mark Darcy | Pinterest

La escena romántica bajo la nieve… falsa

Uno de los momentos más románticos del filme fue la reconciliación entre los protagonistas bajo la nieve. Al ver esta secuencia, quizás sentiste pena por Zellweger y las bajas temperaturas que soportó sin la ropa adecuada.

No obstante, la verdad es que esta escena fue grabada en medio del cálido verano y la nieve fue simulada con toneladas de papel picado dispuesto por todos lados y luego suelto desde las alturas, según el sitio web Genial.

La directora de la película y la escritora del libro son grandes amigas

La cineasta Sharon Maguire y la escritora Helen Fielding son amigas cercanas. Incluso, el personaje de Shazzer está inspirado en la directora de El diario de Bridget Jones.

En las películas de la saga, la actriz Sally Philips es quien le da vida a este rol.

El inolvidable suéter navideño de Darcy se eligió con cautela

Si bien parece difícil de creer, el cómico suéter navideño de Mark Darcy en la película no fue elegido al azar. Al contrario, la producción se esforzó mucho en encontrar la prenda correcta.

Y es que esta no solo debía impresionar a la protagonista y, a la par, rebajar la seriedad del galán, sino también ser divertido. De acuerdo a la directora, se contemplaron entre 20 y 30 diseños originales.

“Al principio, ninguno de los diseños funcionó. Eran hermosos, pero no divertidos”, dijo Maguire a Entertainment Weekly.”Así que finalmente decidimos que tenía que ser un alce, no un reno”.

No obstante, Colin Firth lo odiaba porque hacía mucho calor en el set. “Casi rompí el jersey en pedazos al quitármelo entre tomas; probablemente perdí alrededor de 15 libras”, dijo.

Kate Winslet casi fue Bridget Jones

Aunque no podemos imaginar a nadie más dando vida a Bridget Jones que no sea Renée Zellweger, la verdad es que la actriz no fue la única contemplada para el papel durante meses de búsqueda.

La nominada al Oscar Kate Winslet fue considerada seriamente para interpretar a esta heroína británica; sin embargo, finalmente fue descartada por los productores por su juventud.

Y es que, en la época en la que se grabó el primer filme, tenía 25 años. Empero, Bridget Jones era una mujer de 32, una edad que precisamente Zellweger tenía. Otra versión asegura que ella rechazó el papel.

De acuerdo a varios medios, entre las actrices que se tomaron en cuenta para el papel están Toni Collette, Sally Phillips, Rachel Weisz, Helena Bonham Carter, Emily Watson y Tilda Swinton.