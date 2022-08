Se revelan las canciones que cantará Mar Rendón en la final de “La Academia”

El domingo 7 de agosto Mar Rendón encantó al jurado con su participación en los escenarios de “La Academia”. La presentación del día sábado no fue suficiente para que el público eliga a la ecuatoriana para pasar directo a la final. Sin embargo, el día domingo luego de una interpretación increíble Mar pasó a la final.

Mar subió al escenario de “La Academia” con la canción “Ángel”, el panel de críticos le dejaron muy buenos cometarios por ser una de sus mejores interpretaciones. Lola Cortés expresó muy emocionada que lo que la ecuatoriana está haciendo en el escenario es todo lo que una artista debe hacer. “Me sorprendes cada noche y estoy tan complacida de escucharte y saber que tú eres una de las finalistas de este reality”.

Este fin de semana que viene será la gran final. La ecuatoriana ya se encuentra preparándose y en los ensayos que suelen ser transmitidos en la cuenta de TikTok de “La Academia” revelaron cuales van a ser las canciones que Mar interpretará.

Estos son los temas que interpretará Mar Rendón en la final

El director de La Academia, Alexander Acha es el encargado de elegir los temas que interpretarán los estudiantes cada fin de semana. En esta ocasión la primera persona en saber que temas le tocará cantar en la final es nuestra querida Mar Rendón.

El director inicia dejando claro que las canciones serán individuales para las dos participaciones que tendrá cada uno de los estudiantes el fin de semana. “Tengan claro que harán dos interpretaciones una el sábado y otra el domingo estas serán individuales”.