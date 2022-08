La turbulenta vida de la hija de Elvis Presley: Lisa Marie se ha casado cuatro veces

A pesar de ser la heredera de uno de los mayores iconos del siglo pasado, Lisa Marie Presley, la única hija de Priscilla y Elvis Presley, nunca ha tenido una vida fácil.

Y es que ser el retoño de una estrella de la música y crecer bajo el escrutinio del público no es nada sencillo, mucho menos, si tu padre es el rey del rock and roll.

A continuación, te presentamos un recuento de su vida, su carrera y los momentos que la han marcado desde su nacimiento hace 54 años hasta la actualidad.

Así ha sido la vida de Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley

Lisa Marie Presley llegó al mundo el 1 de febrero de 1968 tan solo nueve meses después de que sus padres se dieran el “sí”. Lamentablemente, cuando tenía 4 años, sus padres se divorciaron.

A partir de entonces, viviría con su mamá en Los Ángeles, pero haría visitas recurrentes a en Memphis, Tennesse, para visitar a su progenitor, con quien era muy unida.

A sus 9 años de edad, Lisa Marie vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida y que la marcarían para siempre: la repentina muerte de su padre por un ataque cardiaco.

Poco después de la tragedia que la dejó devastada, su madre empezó a salir con el actor Michael Edwards, a quien acusó de intento de abusos cuando estaba en su entrando en la adolescencia.

También en esta etapa de su vida, la joven comenzaría a flirtear con el mundo de las drogas. “Estaba en este modo destructo: cualquier cosa que mi mamá no quisiera que hiciera”, dijo a Playboy.

“Fumar, beber, drogas, chicos, todo lo que pudiera tener en mis manos. Pasé por una fase de drogas durante unos tres años”, contó en la entrevista celebrada en 2003.

La joven recibió ayuda tras tocar fondo a los 17 años. Desde entonces, a lo largo de su vida, ha hablado sobre su lucha con las drogas varias ocasiones agradeciendo seguir con vida.

La tumultuosa vida amorosa de Lisa Marie Presley

No obstante, la parte más conocida de la existencia de Lisa Marie Presley ha sido su tumultuoso historial amoroso. A lo largo de sus 54 años, la estrella se ha casado y divorciado cuatro veces.

La primera vez que caminó al altar tenía 20 años de edad y lo hizo con el músico Danny Keough, con quien procreó a sus dos hijos mayores, la famosa actriz Riley Keough y Benjamin Keough.

De acuerdo a Vanidades, tan solo nueve personas asistieron a su boda en la Iglesia de Cienciología en West Hollywood, religión que ella y su madre practicaban.

La pareja estuvo unida durante seis años hasta 1994, pero siguen siendo amigos. Tan solo 20 días después de oficializado el divorcio, sorprendió al anunciar que se había casado con Michael Jackson.

La relación fue recibida con suspicacia por muchos motivos, como que casi no se dejaban ver juntos y el hecho de que las primeras acusaciones de pederastia contra el cantante brotaron.

Sin embargo, ella ha insistido en que su romance era de verdad. “Me creí que no había hecho nada malo y que lo estaban acusando injustamente, y también me empecé a enamorar de él”, dijo a J. Randy Taraborrelli para su libro Michael Jackson.

“Quería salvarlo y sentía que podía hacerlo”, expresó. Un par de años después, en 1996, se divorciaron alegando diferencias irreconciliables.

“Éramos muy unidos, y de repente, en algún punto, me empujó fuera”, contó sobre su relación con el rey del pop en entrevista a Oprah Winfrey, según el previamente medio citado.

“Hubo un punto en el matrimonio en que él debía tomar una decisión, eran las drogas y las malas influencias, o yo. Y me sacó”, afirmó.

Su matrimonio más corto y el más largo

Tras un largo periodo sin protagonizar historias de amor, Lisa se comprometió con el músico John Oszajca en el 2000, pero el noviazgo terminó sin que se casaran pues se enamoró de Nicolas Cage.

La pareja se conoció en una fiesta en esa época y empezaron su idilio. En agosto de 2002, se lanzaron al agua. Empero, su matrimonio solo duró tres meses. El divorcio finalizó en 2004.

“Veníamos de entornos y pasado similares, así que conectamos, tuvimos una gran conexión. Ambos compartíamos un espíritu nómada y libre, como el de los piratas”, confesó a Larry King.

“Y cuando un pirata se casa con otro, lo que suele ocurrir es que busca hundirte el barco”, añadió en la entrevista sostenida con el presentador en el año 2003.

Su cuarto y último esposo es el músico Michael Lockwood. La pareja caminó al altar en 2006. Un par de años después, Presley volvió a ser mamá con el nacimiento de sus gemelas Harper y Finley.

No obstante, tras una década unidos en matrimonio, la famosa introdujo el divorcio contra su ex en 2016. El proceso legal fue tenaz y se finalizó apenas el año pasado.

¿Cuál es la carrera de la hija de Elvis Presley?

En cuanto a su vida profesional, Lisa Marie también es una exitosa cantante.

La famosa dio a conocer su gran talento cantando Don’t Cry Daddy en un falso dueto con Elvis Presley en el marco de la conmemoración del 20 aniversario luctuoso de su padre.

Más adelante, decidió seguir sus pasos con seriedad. En total, ha lanzado tres álbumes: el ganador del disco de oro To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) y Storm & Grace (2012).

Luego de estos discos, dejó desamparada su carrera. No obstante, rompió con su silencio musical al lanzar un segundo dueto falso con su padre con su tema Where no one stands alone en 2018.

Los problemas financieros de Lisa Marie

Los últimos años también ha enfrentado problemas económicos. La intérprete heredó de su padre una fortuna estimada en unos 100 millones de dólares, de acuerdo a El País.

No obstante, en el año 2018, se declaró en bancarrota. En ese entonces, contó a TMZ que del patrimonio de su padre solo le quedaban 14.000 dólares y deudas que rondan los 16 millones.

Asimismo, de acuerdo a la publicación, Lisa Marie demandó al exadministrador de su herencia, Barry Siegel, por “manejo imprudente y negligente de sus finanzas”.

Ante las acusaciones, Siegel replicó con un comunicado aseverando que la cantante había “malgastado su dinero durante años”. Además, expuso documentos para respaldar su defensa.

En estos papeles, se pudo conocer que Lisa vendió el 85% de Elvis Enterprises en 2004.

La peor tragedia de su vida después de la muerte de Elvis

No obstante, el golpe más duro que ha enfrentado los últimos años fue la repentina muerte de su único hijo varón, Benjamin, quien tenía un parecido impresionante con su abuelo Elvis.

En el año 2020, el joven de entonces 27 años de edad decidió quitarse la vida con un disparo autoinfligido, dejando a su madre desolada.

“Mi corazón y mi alma se fueron contigo, el dolor que siento es sofocante y el vacío es inmenso en cada momento que paso sin ti. Jamás volveré a ser la misma”, escribió en un post en Instagram en la fecha de su nacimiento el año pasado.

El lanzamiento de la película Elvis le devuelve la sonrisa a Lisa

Tras el reciente lanzamiento de la película homónima sobre su padre Elvis, protagonizada por Austin Butler, Lisa Marie volvió a estar bajo los reflectores para apoyar la promoción de la producción.

La también filántropa ha confesado estar fascinada con el trabajo de Butler y también se ha deshecho en halagos hacia la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann.

“Absolutamente exquisita. Austin Butler canalizó y caracterizó el corazón y alma de mi padre de forma maravillosa”, opinó a Variety la integrante de la realeza de la música.

“En mi humilde opinión, su actuación no tiene precedentes y lo hizo con precisión y respeto. Si no gana un Oscar por esto, me enfureceré”, adicionó a modo de broma.

Asimismo, el lanzamiento con el que se mantiene viva la imagen de su progenitor, además parece haberle brindado una alegría luego de la dolorosa pérdida de su hijo que aún no supera.

“Creo que esta es mi primera sonrisa en dos años”, declaró en Instagram junto a una serie de postales al lado de Butler tomadas durante una entrevista que dieron.