Siempre sonriente: Así fue la etapa final de la vida de Olivia Newton-John

En 2017 había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2017 por tercera vez, una enfermedad con la que Olvivia Newton-john venía lidiando desde hace 30 años. Pese a ello nunca dejó de sonreir y así lo comprueban las últimas imágenes que se pudo tomar y compartir con el mundo a través de sus redes sociales.

Antes de ello, su última aparición en TV tuvo lugar en febrero de este año, durante el programa internacional de televisión japonés Direct Talk, donde hizo un repaso por su carrera y habló del reconocimiento que recibió en 2021.

El gobierno de Japón le otorgó La orden del Sol Naciente, una condecoración por su aporte a la sociedad, la cultura musical y la amistad. “Me siento muy honrada, por su puesto, es uno de los más grandes honores así que me siento muy muy agradecida”, señaló en la entrevista que dio en formato telemático desde su casa.

Además, allí mismo contó sobre su apoyo en fundaciones que combaten el cáncer y reveló que se encontraba auspiciando a científicos que hacen estudios con cannabis sativa. La cantante aseguró que esta hierva natural le había ayudado a aliviar parte de su dolor causado por la enfermedad.

“Quería ayudar a otras personas porque he estado allí y no quiero que otras personas tengan que pasar por lo que yo he pasado. Sé que eso es posible y es lo que me inspira”, comentó.

Quiso estar en su granja

Olivia vivía sus últimos días en su casa de Santa Barbara, California, en una granja rodeada de animales y naturaleza. El mismo lugar donde pasó los años en que la pandemia tuvo su mayor apogeo, de vez en cuando compartiendo algunas postales a través de redes, donde siempre se mostró feliz y sonriente.

Una de sus últimas fotos fue en Semana Santa, cuando compartió una imagen posando en el jardín de su casa y saludando a sus seguidores.

A finales de 2021 lanzó una edición especial por el aniversario número 40 de Physical, una de sus piezas musicales más recordadas. El álbum remasterizado salió a la venta en 2021 y fue exitoso entre los nostálgicos de la época. Por algo, su exitosa carrera no pasó desapercibida, fue ganadora de 4 Grammys y vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su trayectoria como cantante, convirtiéndose en un icono de la cultura pop.